Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Après l’une des élections les plus longues et les plus ennuyeuses dont je me souvienne, Joe Biden a réussi à prendre la présidence des États-Unis et a laissé de côté la controverse Donald Trump, même si nous ne venons pas parler de politique, mais de ce qui nous préoccupe les joueurs. Que pense le nouveau président des jeux vidéo?

Le président élu des États-Unis a utilisé Animal Crossing comme l’un de ses outils de campagne. Le démocrate avait toute une équipe qui dirigeait son île de campagne dans le jeu vidéo Nintendo. Bien que dans une interview qu’il ait donnée pour le New York Times au début de l’année, il ait pu se montrer un peu étranger à cette industrie.

Dans l’interview avec le point de vente, Biden a qualifié un développeur de jeux vidéo de “petit con” et a décrit ses jeux comme un moyen “d’apprendre aux gens à tuer”. C’est ce qu’il a répondu lorsqu’il a été interrogé sur la Silicon Valley et les jeux vidéo.

«À un moment donné, l’un des petits crétins assis autour d’une table, qui était milliardaire, m’a dit qu’il était un artiste parce qu’il pouvait créer des jeux qui apprenaient aux gens à tuer», étaient ses mots exacts.

Plus tard, il a également remis en question l’aspect artistique de l’industrie, bien qu’il ait accepté l’importance de cette industrie sur le plan économique, mais seulement dans un aspect assez général (surtout pour sa campagne).

Vous pouvez lire l’interview complète ici.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord