Le marché des télécommunications continue de donner naissance à de nouveaux opérateurs téléphoniques et malgré la concurrence variée, il reste encore des niches à explorer comme en témoigne l’arrivée de OLÉPHONE. Le nouvel OMV sera le premier à proposer données mobiles illimitées et vous permettra également de compléter éventuellement votre offre avec services fibre, fixe, télévision et maison connectée.

OLÉPHONE est une nouvelle marque appartenant à Operadora de Nuevos Sistemas de Comunicación (ONSICOM). En tant qu’opérateur local, il existe depuis plus de sept ans et jusqu’à présent, il fournissait des services de communication en L’Andalousie où ils ont leur propre fibre, mais avec le nouvel OMV, ils offriront service sur tout le territoire après avoir conclu un accord avec Vodafone Enabler.

Frais de contrat: données illimitées et bien plus

Comme d’autres MVNO qui fonctionnent avec la plateforme virtuelle Vodafone, OLÉPHONE accumuler des données non consommées pour le mois suivant, et peut partager les données avec n’importe quel client opérateur.

Le tarif étoile diminue pour la première fois Données mobiles illimitées à 25 euros / mois en permanence, mais en plus du prix et d’être le premier MVNO à proposer un tarif forfaitaire de gigaoctets avec uniquement des téléphones mobiles, n’applique pas de restrictions de qualité sur la lecture vidéo en streaming que nous voyons dans de nombreuses alternatives d’autres opérateurs, et la vitesse sera toujours le maximum autorisé par le réseau à tout moment.

Concernant les autres types de limitations, l’opérateur nous dit que le le partage de connexion est autorisé, mais souligne que les utilisateurs peuvent utiliser leur mobile pour partager les données qu’ils ont contractées avec n’importe quel appareil, mais Il n’est pas conçu comme une connexion de routeur 4G pour remplacer un service fibre. Ils ne spécifient pas non plus de limite de données pour l’itinérance au sein de l’UE.

La seule chose que nous demandons aux utilisateurs de faire un usage responsable de la connexion sont les tarifs et les services conçus pour les téléphones mobiles et non en tant que services de routeur. Nous ne sommes pas tellement préoccupés par une consommation ponctuelle élevée que par la frustration des utilisateurs due à ne pas pouvoir avoir une connexion constante de haute qualité.

En plus du débit de données illimité, OLÉPHONE dispose également trois autres tarifs avec minutes illimitées, 7 Go pour 7,50 euros, 10 Go pour 9,95 euros ou 20 Go pour 14 euros. L’un des quatre tarifs est compatible avec le service multiSIM, pour 2 euros par mois.

Les messages sont au prix de 12 cents / SMS, et comme particularité qui attire également l’attention, c’est le premier MVNO avec une couverture Vodafone qui revendique réduire la vitesse à 128 Kbps en cas d’épuisement de toutes les données du taux contracté. Si vous souhaitez continuer à naviguer à la vitesse maximale, vous pouvez ajouter bonus de données supplémentaires de 1 Go pour 3,99 euros, 3 Go pour 7,99 euros ou 5 Go pour 12,99 euros.

le conditions complètes des tarifs du contrat OLÉPHONE et les petits caractères, sont résumés dans le tableau suivant:

Fibre, télévision et maison connectée à partir de janvier

Pour ouvrir 2021, OLÉPHONE prépare également l’arrivée de nouveaux services, tous optionnels, afin que les utilisateurs puissent configurer un package personnalisé.

Pour accéder au fibre, l’opérateur démarrera avec une couverture initiale de 18,5 millions d’unités immobilières grâce aux accords avec Vodafone, Adamo, Onivia et Magtel, bien qu’ils affirment qu’ils continueront à travailler pour étendre la disponibilité à 21 millions s’ils finissent par conclure un accord important.

Pour le moment, seuls les tarifs fibre seule ont transcendé, bien qu’à priori ils ne soient pas aussi bon marché que finetwork, l’autre OMV bien connu qui fonctionne sous la plateforme Vodafone Enabler. Dans ce cas, le La fibre 100 Mbps coûtera 28 euros, 300 Mbps 33 euros et 600 Mbps, 39 euros.

Mais pour le lancement du service fibre en janvier 2021, ils présenteront également une offre convergente qui fera baisser le prix final en combinant fibre et mobile. De plus, selon Xataka Móvil, le plus grand avantage viendra de la main de ce que nous appelons le contrat familial, dans lequel partagez jusqu’à 100 Go entre jusqu’à six lignes, permettant de réduire le coût familial.

Le service Fibre est fourni avec CGNAT activé par défaut et il ne peut pas être désactivé. Au lieu de cela, la permanence sera facultative et vous pourrez choisir entre 12 mois avec frais d’inscription gratuits, ou sans permanence en échange d’une inscription de 95 euros.

Nous avons lancé ce projet le 14 octobre et nous sommes très satisfaits des premiers résultats, puisque nous avons été parmi les 7 premiers opérateurs en nombre d’enregistrements nets, ce qui pour nous est une étape importante. Oléphone n’est pas venu sur le marché pour être un acteur de plus, nous voulons marquer une ligne différente des autres et plus proche des réalités de l’utilisateur. Par exemple, notre débit de données illimité en est la preuve et le reste des produits que nous lançons continueront de l’être.

En plus de la fibre et du mobile, le site OLÉPHONE est déjà prêt à activer d’autres services optionnels à partir de janvier, parmi lesquels:

Téléphone fixe. Conscient qu’il s’agit d’un service désaffecté, le fixe ne sera pas inclus par défaut, mais il permettra de l’ajouter avec des appels gratuits vers les fixes et 60 minutes vers les téléphones portables, à quiconque le jugera approprié, en échange d’un prix qui n’a pas transpiré pour le moment.

Télévision. Ils lanceront un service OTT lié aux services fibre, qui regroupera les accès aux principaux plates-formes premium telles que Netflix, HBO ou Amazon Prime, et auront des chaînes thématiques premium. Ce service aura des avantages communs tels que la possibilité de visualiser le contenu des 7 derniers jours, l’accès à un catalogue de films et de programmes en VOD, et jusqu’à 350 heures d’enregistrement dans le cloud.

Maison intelligente. Ce sera la proposition de maison connectée qui permettra la gestion complète de la maison, des locaux ou du commerce. Une solution pour contrôler l’énergie consommée, la température, la luminosité, le bruit, la qualité de l’air et bien plus encore dans chacune des pièces. Pour lui Contrôle domotique de la maison, du bureau, du magasin ou de la tutelle d’une personne âgée ou dépendante. Tout cela sous forme de service mensuel et sans frais d’inscription.

Plus d’informations | OLÉPHONE.