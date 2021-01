Aujourd’hui, il ne suffit pas d’en avoir un calculette de poche. En dehors du classique calculatrice arithmétique ou sa version avancée, le calculatrice scientifique avec des fonctions statistiques, il y a un calculatrices sans fin pour effectuer des calculs liés à des domaines aussi variés que la physique, la chimie, les mathématiques, la finance, la construction ou la conversion d’unités.

Pour trouver des réponses à ces questions, vous pouvez effectuer une recherche en ligne ou accéder directement au calculateur en ligne Calculatrice Omni, une calculatrice de calculatrices couvrant 1565 calculs différents, des plus courants aux autres curieux ou surprenants.

Gratuit et sans inscription, intègre son propre moteur de recherche pour indiquer ce que vous devez calculer. Ou si vous préférez, il propose une liste de sujets où vous trouverez cette calculatrice en ligne qui vous aidera à calculer des choses si disparates comme le coût de la rentrée scolaire, un compteur d’ingrédients de cuisine, des calculateurs de calories ou un calculateur qui vous indique combien vous pourriez gagner sur YouTube.

Votre vie en 1565 calculatrices gratuites

Combien dépensez-vous en essence, comment calculer un pourcentage ou une augmentation en pourcentage, comment calculer une superficie en pieds carrés ou combien vous gagnez par heure. Voici quelques-unes des calculatrices les plus populaires de Calculatrice Omni.

Calculateurs de pourcentage, calculateurs algébriques et arithmétiques, coordonnées, fractions, trigonométrie, géométrie, séquences … Uniquement en calculatrices mathématiques vous devrez couvrir tous vos besoins, gagner du temps et sans avoir à vous souvenir d’anciennes formules.

Mais Calculatrice Omni veut couvrir tous les domaines de votre vie quotidienne où vous devez calculer quelque chose. Sport, santé, alimentation, finance et épargne, écologie … Et que dire de sa section sur convertisseurs en ligne. Là tu trouveras le chemin basculer entre les unités de mesure pour l’énergie, les angles, les surfaces et les surfaces, les distances et les longueurs, la pression, les fuseaux horaires, le poids, la température …

Un calculateur en ligne qui vous explique comment cela fonctionne

Une autre des particularités de Calculatrice Omni est que, lors de l’accès à chacune des calculatrices, il explique en quoi il consiste, comment il effectue le calcul ou la conversion, etc. Allez, si vous avez besoin de convertir des angles, cela vous expliquera quels sont les angles, le rayon, comment il est converti de degrés en minutes ou secondes, etc.

Parfois, vous verrez aussi comment fonctionne la calculatrice en question, avec des explications étape par étape. Cependant, la plupart d’entre eux sont très intuitifs et il suffit de saisir des données dans certaines cellules du formulaire.

D’autre part, vous obtiendrez des recommandations de calculatrices similaires lié au sujet de la calculatrice en ligne que vous avez sur votre écran. Et si vous allez au bas de la page, vous verrez d’autres calculateurs consultés par ceux qui ont vu la calculatrice que vous avez ouverte.

Gratuit, sans inscription, en ligne et avec plus de 1565 calculatrices en ligne. Calculatrice Omni il n’a que deux défauts. Ne pas avoir d’applications officielles, bien que cela fonctionne correctement dans votre navigateur iPhone et Android. Et, deuxièmement, être exclusivement en anglais, donc certaines explications peuvent être difficiles à suivre si vous ne connaissez pas la langue et le vocabulaire de certains domaines de connaissances.