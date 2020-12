Après quelques heures passées sur Empire of Sin, j’ai le sentiment que Romero Games a réussi à trouver une niche particulièrement intéressante dans le thème de la mafia. Au fil des ans, nous avons vu des centaines de titres dédiés à la pègre, à la fois dans le présent et surtout dans le passé, et la grande majorité d’entre eux étaient des titres d’action (comme la saga Mafia) ou des simulateurs de gestion dans laquelle vous deviez diriger tous les aspects de votre empire souterrain.

Empire of Sin, cependant, Il nous présente une mécanique de jeu très différente, que les joueurs XCom trouveront assez familière, puisque nous trouvons une fusion plus qu’intéressante de stratégie au tour par tour, de gestion et de RPG. Une combinaison qui peut paraître un peu complexe au début, mais au fur et à mesure que vous progressez dans le développement du jeu, vous découvrez qu’il s’intègre plutôt bien, et que (entre autres avantages) il peut offrir de nombreuses heures de jeu.

Forgez votre propre empire maléfique

Dans Empire of Sin vous adoptez le rôle d’un chef de mafia que, pratiquement à partir de zéro, il devra grandir pour construire son propre empire. Étant donné que le jeu se déroule à Chicago dans les années 20 du siècle dernier, il ne faudra pas longtemps pour imaginer les éléments dans lesquels cet empire sera soutenu: casinos, armes, bordels et alcool, beaucoup d’alcool (rappelez-vous que nous parlons des années du loi SECHE). Évidemment, vous ne serez pas seul dans votre tâche. Pour le meilleur, parce que vous pouvez compter sur des alliés et des hommes de main, et pour le pire, parce que vous n’êtes pas la seule personne qui aspire à prendre le contrôle de la pègre de Windy City.

Dès que vous commencez, vous devrez faire le premier choix: quel leader vous voulez être. Pour cela, Empire of Sin met à votre disposition 14 personnages, certains fictifs et d’autres réels, comme c’est le cas notable d’Alphonse ‘Al’ Capone, légende de la pègre et source d’inspiration pour les films, livres, jeux, etc. Chaque personnage, comme vous pouvez l’imaginer, a ses propres caractéristiques, et ce qui est intéressant est que celles-ci sont suffisamment marquées pour que l’expérience de jeu varie de l’un à l’autre, ce qui vous permet de le rejouer plusieurs fois et que l’expérience soit différente dans chaque jeu.

Une fois ce choix fait, et les pieds dans les rues de Chicago, Empire of Sin vous proposera un tutoriel. Cette aide est facultative, et s’il ne s’agissait que d’un jeu de stratégie au tour par tour, il ne serait pas trop difficile de l’ignorer. Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, Empire of Sin vous met également aux commandes des opérations de votre empire, et comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas une tâche facile, donc aider à comprendre tous les éléments à gérer est très apprécié.

Et j’avoue que je suis surpris de dire cela, car j’ai toujours eu une préférence pour les expériences de jeu sans assistants ni tutoriels, mais dans ce cas j’ai fait un premier test sans avoir ces aides, pour découvrir que pour la grande majorité des cas, il vaut mieux passer quelques minutes sur le tutoriel complet. Empire of Sin peut sembler simple à première vue, mais ne vous y trompez pas, il offre en fait un niveau de complexité plus élevé qu’il n’y paraît, ce qui rend l’expérience de jeu beaucoup plus enrichissante à la fin.

Quel est le gameplay d’Empire of Sin?

Et à quoi ferez-vous face dans Empire of Sin? Que devez-vous faire dans ce jeu? Eh bien, comme l’a dit Jack l’Éventreur, allons-y par parties. Tout d’abord (pour commencer par l’un des points, car en réalité ils ont tous beaucoup de poids dans la proposition du jeu) parlons des combats. Comme je l’ai déjà mentionné, nous parlons de combat au tour par tour. Vous pouvez oublier l’action frénétique du temps réel, ici vous aurez le temps de planifier vos mouvements, mais il est important que vous les calculiez parfaitement.

Par exemple, un aspect fondamental d’entre eux est la couverture, vous devrez consacrer plus d’un point d’action pour vous protéger et empêcher un tir ennemi de vous détruire, vous et votre nouvel empire. Vous devrez également garder une trace de la quantité de munitions que vous avez dans le magazine, sinon vous pourrez vous tenir devant votre ennemi avec l’intention de le débarrasser, pour découvrir que vous auriez à recharger votre arme au préalable.

Quelque chose que j’ai vraiment aimé dans Empire of Sin est le richesse dans les actions du gangster que vous incarnez et de ses compagnons dans chaque confrontation. Chacun, comme pour les boss que vous pouvez choisir au début, a ses particularités, il est donc recommandé de passer un peu de temps à explorer ce que chacun d’eux vous offre, et quelle est la meilleure façon de les utiliser lorsque vous entrez en combat. .

La stratégie d’être un gangster

Si le combat est important dans Empire of Sin, la gestion ne l’est pas moins. Il ne sert à rien de traverser Chicago et de tuer vos ennemis sous la menace d’une arme si, en cours de route, vous ne développez pas et ne consolidez pas votre empire. Soit avec le portefeuille, soit avec le pistolet devant, votre objectif est de prendre le contrôle du plus grand nombre d’entreprises possible. Vous pouvez les acheter ou vous pouvez les voler à vos rivaux (auquel cas, bien sûr, soyez prêt aux conséquences).

Chaque fois que vous obtenez un local dans Empire of Sin, quel que soit son type, vous devrez vous soucier de son fonctionnement Et cela inclut divers aspects, de la sécurité à la qualité des services qu’elle propose. Ceci, bien sûr, n’est pas gratuit, vous devrez donc faire une bonne planification des dépenses, sinon vous risquez de constater que l’un de vos locaux est attaqué et que vous ne disposez pas des ressources nécessaires pour le protéger.

A cet égard, et surtout si vous n’êtes pas habitué aux simulateurs de gestion, certains écrans peuvent vous rappeler plus un document Excel au travail qu’un jeu. Mon conseil est que vous ne soyez pas impressionné par toute cette quantité de données, ce qui peut être un peu déroutant au début. Avec l’aide du tutoriel et, surtout, au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, tout s’emboîtra et vous pourrez trouver rapidement les informations que vous recherchez. Et, ce qui est encore plus intéressant, de tirer de précieuses conclusions de ces informations.

Il n’y a pas deux jeux identiques

Ce que j’ai beaucoup aimé chez Empire of Sin et que j’ai déjà mentionné ci-dessus, c’est qu’il offre une très, très haute rejouabilité, et c’est le cas pour plusieurs facteurs. Le premier est que les capodastres que vous pouvez choisir au début de chaque jeu sont assez différents les uns des autres, qui sera un facteur déterminant dans le développement de chaque jeu. Mais c’est que, en plus, la même chose se produit avec le reste des personnages Histoire. Ce n’est pas parce qu’un homme de main est l’exemple de l’obéissance dans un jeu qu’il montrera le même comportement dans le prochain.

Vous ne trouverez pas non plus les mêmes entreprises et lieux aux mêmes emplacements sur la carte.. Pour chaque jeu, Empire of Sin génère une carte unique à laquelle vous devrez vous adapter et qui est une autre variante de celles que j’ai déjà mentionnées. Contrairement à de nombreux titres d’action, vous ne pourrez pas apprendre les emplacements d’un jeu à l’autre, car ce sera une énorme déception lorsque vous ouvrirez la carte dans le nouveau jeu.

Empire of Sin, matériel

Comment pouvez-vous vérifier dans la liste ci-dessous, Empire of Sin est très peu exigeant en matière de matériel nécessaire pour pouvoir y jouer, au point qu’un ordinateur de 10 ans est capable de le déplacer sans se retrouver en flammes. Evidemment, toute amélioration sur la configuration minimale se traduira par une expérience de jeu plus fluide et dans laquelle vous pourrez mieux profiter de l’excellente ambiance, un point fort de ce jeu.

Minima:

Processeur: Intel Core i3-530 / AMD Phenom II X3 720 Mémoire: 4 Go de RAM Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 460 (1 Go) / AMD Radeon R7 250 (2 Go) DirectX: Version 11 Stockage: 10 Go d’espace disponible OS: Windows 8.1 / 10 64 bits / MacOS X 10.13.6 Big Sierra

Conseillé:

Processeur: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 3400G Mémoire: 8 Go de RAM Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 770 (2 Go) / AMD® Radeon ™ RX 470 (4 Go) DirectX: Version 11 Stockage: 10 Go d’espace disponible OS: Windows 10 64 bits

Pendant les tests, ses performances ont été bonnes, bien qu’il y ait certains aspects qui peuvent être polis (et qui le seront sûrement) avec les premiers correctifs. Il y a seulement, du mauvais côté, un point qui nécessite une certaine amélioration, et c’est l’IA qui contrôle les ennemis. Et c’est que, même si dans la plupart des cas il a répondu de manière adéquate, à deux ou trois reprises, j’ai rencontré des comportements incompréhensibles pendant le combat.

Empire of Sin est disponible sur Steam pour Windows et MacOS X au prix de 39,99 euros Dans sa version de base, un prix qui s’élève à 69,99 euros pour la version premium.

Résumé de l’évaluation finale

Empire of Sin est une proposition originale et innovante qui sert à donner une tournure aux titres basés sur le crime organisé. Ce n’est pas un jeu simple, vous devrez passer du temps à connaître leurs personnages, à étudier leurs fonctions, à comprendre leurs données, mais c’est un dévouement qui en vaut la peine, car la proposition de jeu est très, très amusante.