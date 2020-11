Au cours des dernières années, les grandes marques de smartphones en concurrence pour apporter les meilleurs modèles haut de gamme sur le marché ont commencé à accorder plus d’attention à la bande d’entrée haut de gamme. L’exemple récent le plus médiatisé est l’iPhone 12 Mini, mais Samsung a également décidé de se lancer dans la bataille avec l’introduction du Samsung Galaxy S20 FE 5G, qui hérite de nombreux qualités des meilleurs mobiles de la marque coréenne, mais à un prix inférieur. Nous analysons ici ses principaux aspects.

Analyse et évaluation

Il ne fait aucun doute que Samsung a fait un effort pour faire entrer le Galaxy S20 FE 5G par les yeux, ainsi que pour obtenir un expérience utilisateur premium. Il est perceptible à partir du moment où vous le tenez entre vos mains, car même si l’arrière de ce mobile est construit en plastique, la finition ne donne pas l’impression d’être comme ça, car la prise est douce et ne donne pas l’impression qu’elle peut glisser de vos mains. Mais peut-être que ce qui est immédiatement perçu est ce mince (8,4 mm) et léger (190 g) Qu’est que c’est; peut être utilisé d’une seule main sans fatigue. Bien sûr, la structure de la caméra dépasse de quelques millimètres, donc ne peut pas être posé fermement sur une table.

Cependant, force est de constater que le point fort de ce téléphone réside dans l’écran. Avec 6,5 pouces de dimension, Panneau Super AMOLED Oui Résolution Full HD + (2 400 x 1 080), est capable de projeter des images et des textes d’une très grande netteté. Les couleurs attirent également l’attention pour leur vivacité et réalisme, à la fois en termes d’images et de vidéo, ce qui en fait un excellent appareil pour le streaming de contenu. Son point faible, en revanche, se situe dans la plage dynamique, puisque nous avons perçu quelques problèmes dans les teintes plus foncées, qui sont parfois perçus comme un désordre, sans affecter gravement l’expérience de visionnage.

le luminosité de votre écran est également l’un des meilleurs de cette catégorie, car il offre un éclairage parfait même sous la lumière du soleil. Mais si quelque chose se démarque au-dessus de toutes les bonnes fonctionnalités de l’écran, c’est qu’il a un Taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui en pratique rend tout mouvements et déplacements les menus, les applications et le contenu sont extrêmement lisse et fluide. Les performances des fonctions tactiles fonctionnent avec un naturel dont peu de téléphones peuvent se vanter, puisqu’ils répondent instantanément et avec une précision totale aux gestes des doigts. Pour cette raison, c’est un mobile parfait non seulement pour une utilisation régulière, mais aussi pour exécutez des jeux vidéo avec les graphismes les plus exigeants.

Ce dernier aspect, en combinaison avec la puissance de son Processeur Snapdragon 865, rend l’expérience d’utilisation générale exceptionnelle. le les applications s’ouvrent presque instantanément et, dans le cas des flux de médias sociaux, le agilité avec laquelle les textes et les images sont déplacés et chargés. Il intègre également la fonction la reconnaissance faciale, qui fonctionne instantanément, même dans des conditions de faible luminosité, et un lecteur d’empreintes digitales très rapide intégré dans la partie inférieure de l’écran. Le sien Mémoire de 6 Go, qui est complété par un Stockage de 128 Go. Et, bien sûr, la grande nouveauté technique est qu’il est compatible avec les réseaux de données 5G pour parcourir ou lire du contenu en streaming à la vitesse maximale.

Un appareil photo qui brille

Malgré aller à contre-courant de la tendance de plus d’objectifs et de mégapixels des derniers smartphones, l’appareil photo du Galaxy S20 FE 5G est limité à trois lentilles et une résolution maximale de 12 MP pour son ultra grand et grand angle, et 8 MP pour le téléobjectif. Cependant, les résultats sont aussi peu nombreux. Dans la plupart des plans, les photos sont extrêmement nettes et avec des couleurs bien réelles, avec un plage dynamique naturelle et bien équilibrée, des lumières aux ombres. le précision du flou en mode portrait, car il parvient à séparer parfaitement la silhouette principale du reste des éléments carrés.

Mais au-dessus de ces aspects positifs, la principale force de cette caméra est, sans aucun doute, son mode nuit. Bien que la photo d’origine soit faiblement éclairée, le capteur est capable d’absorber chaque détail et de capturer une lumière très naturelle, claire et réaliste. Tous ça, sans générer de bruit apparent Dans les images pas d’instantanés en mouvement. De plus, l’application appareil photo propose un mode appelé “Prise simple”, qui prend une photo de 10 secondes pour générer diverses photos et clips vidéo artistiques et amusants.

En termes d’enregistrement vidéo, il n’est pas loin non plus. Votre caméra arrière peut enregistrez en résolution 4K UHD jusqu’à 60 ips, avec des résultats vraiment remarquables. Les images sont appréciées avec grand détail et le Stabilisateur d’image t’apporte beaucoup de douceur aux coups. Votre seul problème est que lors de la prise de vue verticale, le système de stabilisation peut générer de brèves déformations aux sommets lors du déplacement rapide de la caméra.

Contrairement à tout ce qui précède, nous la caméra frontale a un peu déçu. Même s’il a un Capteur 32 MP —Très grand—, les autoportraits ils ne sont pas aussi nets que prévu. Les paramètres d’éclairage, de mise au point et d’embellissement automatique fonctionnent assez bien, mais n’offrent rien de différent des autres caméras frontales de cette gamme de prix.

Un son et une batterie qui délivrent

Bien que le Galaxy S20 FE 5G n’a pas d’entrée prise casque —Ils ne peuvent être connectés que via Bluetooth—, son haut-parleur inférieur fournit un son très correct et équilibré. le le volume quelle livraison est très fort et sans distorsion, bien que pour cela il soit vrai que sacrifier un peu les basses fréquences. Par conséquent, bien que ce ne soit pas le meilleur audio pour les amateurs de basses puissantes, il fonctionne bien pour regarder des séries ou des films avec dialogues clairs et présents.

ses Batterie de 4500 mAh a charge rapide, avec lequel il parvient à atteindre 100% en un peu plus d’une heure et demie. Ce n’est même pas la batterie de plus grande capacité de son segment, mais c’est plus que assez pour une utilisation normale à intensive toute la journée sans problème.

