Sans surprise, Umbrella Academy a reçu un renouvellement rapide pour une troisième saison il y a quelques semaines. L’émission a remporté un succès retentissant dans la seconde après que la série ait corrigé les erreurs de rythme, de scénario et d’intrigue des premiers épisodes pour réaliser certaines des histoires les plus drôles et les plus écoutées de la chaîne en 2021. Et dans moins d’un mois d’ici. de l’annonce, nous avons déjà quelques données de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les nouveaux épisodes.

Basée sur la bande dessinée populaire du même nom, la série raconte l’histoire non conventionnelle des Hargreeves, un groupe de super-héros choisis pour leurs qualités spéciales pour former une équipe puissante et une sorte de famille.

Umbrella Academy: Détails de la saison 3 en premier

La première saison a montré l’histoire d’origine d’une situation émotionnelle et individuelle aussi compliquée, jusqu’à atteindre une conflagration nucléaire déclenchée après une série d’événements liés à la tension, à l’amour, rivalité et même haine entre les frères Hargreeves. La seconde commence presque au même point et montre les efforts de nos anti-héros? pour éviter la tragédie et aussi pour retrouver une partie de la raison et de la tranquillité d’esprit au milieu de situations de plus en plus folles.

Pour sa finale de la saison, l’émission présentait un cliffhanger inattendu, dans lequel le groupe de frères et sœurs a réussi à revenir à la chronologie correcte – après avoir traversé plusieurs futurs alternatifs – pour découvrir que leur père Reginal Hargreeves était vivant et d’ailleurs – et ici. Le plaisir arrive – ils avaient été remplacés par la Sparrow Academy. Ce qui indiquait, du moins en principe, que nos protagonistes bien-aimés avaient été remplacés par cinq personnes différentes au milieu d’un événement dans un passé récent ou lointain, modifié après les innombrables sauts temporaires qu’ils ont joué pendant la dispute.

Netflix

Maintenant, le créateur Steve Backman a offert aux téléspectateurs de une idée de ce à quoi s’attendre au moins dans le premier chapitre. Cette semaine, le showrunner a partagé sur son Instagram officiel le titre du premier épisode de la troisième saison, dans une image simple dans laquelle il peut être lu Meet the family. Le message de Blackman a également révélé qu’il coécrirait la première avec Michelle Lovretta.

Bien sûr, le titre à lui seul ne fournit pas plus d’informations sur ce qui se passera dans le chapitre. Mais le simple jeu de mots suggère au moins trois choses différentes: une réunion entre les membres de The Umbrella Academy et The Sparrow Academy, la probabilité que le nouveau groupe soit une version temporelle différente de nos héros préférés, et certainement celle qui est. plus intéressant encore, que les sauts de temps de la saison précédente à la fin ont provoqué un réel changement malgré les efforts des frères pour maintenir une certaine continuité.

Le plus important? Très probablement, l’existence de deux équipes en parallèle provoquera une confrontation, tôt ou tard, surtout si l’on considère que l’équipe d’origine voudra probablement ramener la chronologie à son état d’origine. On peut aussi s’attendre à ce que les interactions entre les deux académies soient une confrontation à part entière, du moins au début.

Umbrella Academy Saison 3 n’a pas encore de date de sortieBien que cela se soit produit, l’enregistrement commencera au début de l’année prochaine. Si vous suivez la ligne des deux précédents – séparés par un an et demi – il est probable que d’ici l’été 2021 nous pourrons connaître les vicissitudes des Hargreeves et du reste de leurs nouveaux frères? À l’écran. Quoi qu’il en soit, nous avons déjà des faits intéressants sur ce à quoi nous attendre.

