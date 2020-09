Ce n’est pas la première fuite du Samsung Galaxy S20 FE, il y a quelques semaines nous prévoyions que cette édition « économique » du produit phare Samsung aura une version 5G, et il y a quelques jours à peine, nous avons eu la confirmation officielle du fabricant , que cette soi-disant Fan Edition verra bientôt le jour. Ce que nous dit la fuite d’aujourd’hui, publiée dans WinFuture, est tout ce que nous pouvons trouver à l’intérieur de cette version réduite du S20.

Le plus remarquable est de savoir quelle puce sera responsable des performances du Galaxy S20 FE, et à cet égard, il est nécessaire de faire la distinction entre les deux versions de celui-ci, 4G et 5G. Dans le premier cas, la fuite indique qu’il aura un intégré de la maison, un Samsung Exynos 990 octacore. Oui, c’est certainement une décision discutable, compte tenu du résultat médiocre qu’elle offre, et au soulagement de qui la société coréenne travaille déjà depuis un certain temps, et cela devrait se matérialiser prochainement dans le Samsung Exynos 1000.

La bonne nouvelle arrive pour ceux qui s’intéressent au Galaxy S20 FE 5G, car dans ce cas, Samsung a opté pour une puce Snapdragon 865, une option beaucoup plus appropriée et qui non seulement rendra le téléphone compatible avec les réseaux 5G, mais rendra également ses performances supérieures à celles de la variante 4G, et que malgré cela, sa température de fonctionnement est plus basse, quelque chose vous aimez toujours savoir quand on parle de smartphones. La puce est, au moins en tant que fuite, la seule différence entre les deux versions du Galaxy S20 FE. Les deux auront, en ce qui concerne la mémoire, six gigaoctets de RAM et 128 de mémoire flash.

En ce qui concerne son écran, il confirme ce que les fuites précédentes avaient déjà signalé, protégé avec Corning Gorilla Glass 3, nous parlons d’un écran AMOLED de 6,5 pouces de diagonale avec résolution FHD + et taux de rafraîchissement de 120 Hz. En dessous, il comprendra le capteur d’empreintes digitales (on ne sait toujours pas si ce sera via un capteur optique ou à ultrasons) et il aura un petit trou dans la partie centrale supérieure, qui abrite la caméra frontale, qui a une résolution de 32 mégapixels. .

Si on parle de connectivité, en plus d’être compatible avec les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G (dans la version Samsung Galaxy S20 FE 5G, bien sûr), il prend en charge WiFi 6, Bluetooth 5 et NFC. Intégrer un Batterie 4500mAh avec fonction de charge par induction et compatible avec la technologie de charge rapide de Samsung. Et dans la section son, il a deux haut-parleurs stéréo signés AKG qui, en combinaison avec l’écran 120 Hertz, font du Galaxy S20 FE un bon choix pour profiter du contenu multimédia.

Quant à ses fonctions photographiques, comme nous vous l’avons déjà dit, il dispose d’une caméra frontale de 32 mégapixels, qui complète le plat principal, une caméra principale composée de trois corps optiques Disposés à l’arrière du Galaxy S20 FE: un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif, chacun avec une résolution de 12 mégapixels.

On ne sait toujours pas quand il sera présenté publiquement, mais tout indique que nous verrons le visage du Samsung Galxy S20 FE fin septembre ou, tout au plus, début octobre. Il n’y a pas non plus de données fiables concernant son prix, au-delà du fait que l’on peut regarder les versions « Lite » des années précédentes, car au final cette Fan Edition ressemble plus à un rebranding qu’autre chose. Si l’on sait, selon certaines fuites, qu’il sera disponible en six couleurs: blanc, bleu, orange, lavande, vert et rouge.

