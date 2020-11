C’est aussi l’anniversaire de F-Zero et nous n’avons pas eu de nouveau jeu dans la série depuis longtemps.

Le 21 novembre 1990, Nintendo a lancé le système de divertissement Super Nintendo, qui a changé le monde des jeux vidéo et a joué dans la première grande rivalité de l’industrie avec SEGA et votre Mega Drive. La SNES a donné naissance à plusieurs des grandes sagas qui portent avec nous durée de vie et nous voulons nous souvenir d’elle aujourd’hui le jour de son anniversaire.

Rend juste trente ans que SNES a lancé au Japon et a été un tel succès que les unités ont quitté les magasins en quelques heures seulement. j’arrive accompagné de Super Mario World et du premier F-Zero. Ces jeux ont également des années aujourd’hui et, surtout, ça fait un peu mal se souviendront F-Zéro, puisque nous avons déjà 17 ans sans aucun jeu vidéo des courses de vaisseaux spatiaux en Europe (16 au Japon, depuis là il est parti en 2004 F-Zero Climax).

SNES est venu en Espagne en 1992 et, comme nous l’avons dit, il a joué avec le Mega Drive dans ce qu’on appelait déjà à l’époque la “guerre des consoles”, au point que Sonique est né pour rivaliser avec Mario. Indépendamment de cela, la console avait un très bon catalogue et a également reçu des jeux tiers culte, comme Final Fantasy VI, Chrono Trigger ou Street Fighter 2.

Son succès fut tel que Nintendo a publié le version mini de la console, qui s’est bien sûr épuisée en un éclair. Les joueurs voulaient se souvenir de cette époque et cette version était un Succès. La SNES Mini a mérité une place méritée dans notre top des meilleures consoles rétro.

