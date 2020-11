Oh oui, mille choses peuvent arriver mais le monde des jeux vidéo est toujours debout et nous présente quelques titres qui viendront sur les consoles de la prochaine génération dans le futur. Cependant, il existe également plusieurs plans intéressants et très intéressants pour ceux qui utilisent leur téléphone pour jouer comme s’il n’y avait pas de lendemain et pour se faire une idée qu’ils les envisagent, Un jeu Crash Bandicoot pour ces appareils sera bientôt disponible.

Il y a quelques mois à peine, Sony et Naughty Dog nous ont annoncé l’excellente nouvelle que La “ taupe tournante ” préférée des joueurs reviendrait avec un nouveau jeu pour PlayStation 5. Mais ce n’est pas le seul lancement qu’ils ont prévu pour ce grand personnage devenu une icône des deux sociétés, Ils ont eu une surprise dans leur manche pour les utilisateurs de smartphones Android et iOS.

Vous pouvez également lire: IL EST DE RETOUR! CONSULTEZ LA BANDE-ANNONCE IMPRESSIONNANTE DE ‘CRASH BANDICOOT 4: IL EST ENVIRON TEMPS

«Crash Bandicoot» arrive sur nos téléphones!

Il s’avère qu’à la mi-avril 2020, une vraie bombe a été divulguée qui a ému tous ceux qui ont grandi avec cet énorme jeu vidéo, car un jeu appelé Crash Bandicoot Mobile était disponible sur le Play Store. Bien qu’il ne soit pas disponible au Mexique, certaines personnes ont commencé à partager diverses images sur les réseaux sociaux sur mon apparencea, qui à en juger par ces captures d’écran serait très similaire au jeu Subway Surfers.

Malheureusement, après cela, ils l’ont supprimé du catalogue de la boutique numérique et nous n’en savions plus rien, nous pensions même qu’ils l’avaient supprimé pour toujours. Cependant, et contre toute attente via son propre compte Twitter, le jeu a révélé le titre et quelques détails passionnants à ce sujet, et le meilleur de tout est que nous n’aurons pas à attendre si longtemps pour pouvoir y jouer sur nos téléphones portables.

Pour commencer, il s’appellera Crash Bandicoot: On The Run! et ils nous promettent que ce sera une expérience unique. Vérifiez les données, ce titre aura plus de 100 heures de jeu »et il aura également 12 mondes et 50 boss finaux, et bien qu’ils n’aient pas révélé l’histoire ou quelque chose de similaire, ils ont révélé qu’en plus du marsupial que nous aimons tant, nous aurons la chance de jouer avec sa sœur, Noix de coco.

Crash Bandicoot: en fuite! à venir sur les appareils iOS et Android au printemps 2021. Oui, on sait qu’il reste encore du temps pour pouvoir y jouer complètement, mais pour tuer le temps d’attente vérifiez le gameplay de ce titre ci-dessous qui promet de nous donner des heures de plaisir collées au téléphone:

Voir sur YouTube