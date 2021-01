One Outlook est une nouvelle application que Microsoft développe pour unifier les versions actuelles et regagner la part de marché perdue dans les e-mails.

Lorsque l’ère des ordinateurs personnels a commencé, Microsoft a conquis non seulement l’espace de productivité avec la suite Office, mais même le segment désormais obsolète de la gestion des informations personnelles (PIM) avec Outlook. Aujourd’hui, Microsoft Outlook est presque comme un lointain souvenir et ses versions disparates et décousues sur différentes plates-formes n’aident pas à retrouver de vieux lauriers.

Bien qu’il s’agisse de la première plate-forme de gestion des e-mails, des calendriers et des contacts de Microsoft, Outlook n’est ironiquement pas la solution par défaut préinstallée dans Windows 10. Cet endroit appartient aux applications UWP Mail et Calendar. Très peu utilisé comme les autres applications Modern UI et incompatible avec la seule version qui peut être utilisée sur le Web, Outlook Web.

Apparemment, Microsoft n’a pas abandonné sa tentative de regagner du prestige et des parts de marché et travaille sur une seule application capable de rivaliser avec le grand leader, Gmail de Google qui, dans son format de courrier électronique Web, a emporté une domination de plusieurs décennies. .

Selon Windows Central, Microsoft exécute un projet nommé «Project Monarch» qui produira une seule version d’Outlook Il fonctionnera à la fois sur les ordinateurs Web et de bureau pour les architectures Windows et Mac et x86 ou ARM.

Outlook One sera une application Web évolutive. Aussi connu sous le nom de PWA, il semble être le modèle général d’utilisation des logiciels du futur. Il offrira la même expérience que la version Web actuelle avec quelques fonctionnalités supplémentaires afin que s’asseoir et se comporter comme des applications natives.

Cela signifie qu’ils auront des notifications hors ligne, une capacité de stockage et une intégration avec les notifications du système d’exploitation sous-jacent. L’application sera plus légère que la messagerie et le calendrier actuels (aujourd’hui en mode maintenance pour une suppression future lorsque One Outlook arrivera) et prendra en charge les comptes Outlook professionnels et grand public actuels.

One Outlook n’arrivera pas avant la fin de 2021 et il sera difficile de sortir du trône du courrier électronique vers Gmail, du moins dans l’espace grand public.