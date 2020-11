One Piece fait partie de l’anime d’action le plus recommandé de tous les temps, étant un indispensable pour tous ces fans d’animation japonaise. Sa longue et fructueuse carrière s’est reflétée avec la présentation de statues dans la ville natale de son créateur, Eiichiro Oda, et avec un merchandising officiel et des fanarts sans fin.

One Piece est diffusé depuis plus de 20 ans. Nous avons pu profiter des batailles et des moments les plus épiques de la série avec les chapeaux de paille. Et aujourd’hui, One Piece a annoncé la production d’une nouvelle ligne de figurines recréant les meilleurs moments de celle-ci:

一番 く じ ☠️

ワ ノ 国 の 過去 編 き た… !!

伝 説 達 が 続 々! 凄 す ぎ る 🤗✨ pic.twitter.com/eHyDvpBca0 – .Log 【ワ ン ピ ー ス 考察】 (@manganouA) 18 novembre 2020

Comme on peut bien voir le tweet, les personnages représentent des affrontements épiques comme lorsque Barbe Blanche a affronté Gol D.Roger, un combat qui fera partie des livres d’histoire de l’anime.

L’arc de Wano nous offre des moments incroyables, et certains fans ont pu les recréer dans des illustrations.

