Ce graphique montre combien de rembourrage un anime a par rapport à un chapitre de manga

Ce n’est un secret pour personne anime de grande renommée comme Dragon Ball, Naruto et One Piece présentent un grand nombre d’épisodes.

Et quelque chose que ces anime ont en commun est le immense quantité de charge, et bien que nous sachions que ces types d’épisodes ne sont pas pertinents pour l’intrigue, beaucoup d’entre eux sont plutôt interessant.

Savoir plus: Rejoignez One Piece avec les “canards en caoutchouc” pour un hommage amusant

Cependant, dans les épisodes de manga, une autre histoire est racontée, dans ces les livres graphiques ne sont pas des charges présentes comme dans l’anime. Dans ce cas, vous vous êtes peut-être demandé: combien de remplissage un anime a-t-il par rapport au manga?

Heureusement, un fan et utilisateur de Reddit connu sous le nom de Yamuska s’est donné la peine d’exécuter un graphique où le nombre total de chapitres est exposé aux détails ce qu’ils font pour développer un chapitre manga.

Un petit tableau que j’ai fait en comparant le nombre d’épisodes nécessaires à chaque anime pour adapter un volume d’anime

Comme vous le verrez, dans le Top 3 il est trouvé: One Piece, Dragon Ball et Black Clover, d’autre part les animes qui ils ne gèrent pas autant de remplissage dans ses chapitres sont les suivants: One Punch Man, MOB Psycho et Nanatsu No Taizai.

Quel est ton anime préféré?

Image vedette | As

D’autres articles que vous aimerez