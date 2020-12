One Piece chapitre 1000 arrivera début 2021 et la vérité est que des millions de followers sont très désireux de nous apporter Eeichiro Oda et l’équipe de production en série. Cependant, il y a déjà quelques petites rumeurs sur ce qui arrivera à la fois au manga et à l’anime, donc les attentes sont élevées. Quand le chapitre 1000 de One Piece sortira-t-il?

Oda et son équipe de production offrent généralement de bonnes nouvelles quand un événement choquant de la série approche, c’est pourquoi les fans attendent de voir qu’il arrivera avec lui. Chapitre 100 de la série. Pour le moment, aucun détail n’est connu sur ce que sera l’anime ou ce qu’il offrira, mais, selon certaines rumeurs, le manga apportera le chapitre complètement en couleur, cependant, Personne de l’équipe One Piece n’a confirmé cela. Nous avons récemment vu comment les fans de One Piece commentent (et hallucinent) avec le changement physique de Luffy après 900 épisodes.

Il faudra attendre le lancement du Chapitre 1000 de la série pour voir ce qui nous apporte Eeichiro Oda et le producteur. Qu’attendez-vous de ce grand chapitre qui arrive très bientôt?

