One Piece: Guerriers pirates 4 est maintenant disponible en Nintendo Commutateur depuis un certain temps maintenant, il n’y a donc aucune excuse pour ne pas rejoindre le groupe de pirates au chapeau de paille le plus célèbre au monde. Ainsi, si nous sommes de ceux qui aiment recevoir en permanence du contenu supplémentaire, alors nous avons de la chance, car avec les pirates qui ont déjà confirmé son apparition via DLC, il a maintenant été confirmé à un nouveau personnage qui atteindra ce titre de sorte qu’aucun ennemi de ces nombreuses hordes ne reste debout. Et il vient avec la bande-annonce d’un autre personnage et avec la confirmation de la date de ce nouveau pack DLC!

One Piece: Pirate Warriors 4 recevra le pack DLC Wano le 17 décembre 2020

Si vous faites partie de ceux qui veulent mettre la main sur le prochain pack de contenu téléchargeable One Piece: Pirate Warriors 4, alors vous avez de la chance, puisque Bandai Namco a révélé que vous n’aurez pas à attendre beaucoup plus longtemps, puisque la date de sortie choisie a été 17 décembre 2020, c’est-à-dire très bientôt. Ainsi, ce pack de personnages en aura certains extraits du pays de Wano, et avec la confirmation de cette date, les bandes-annonces de Kozuki Oden et Okiku ont également été partagées (bien que cette dernière était déjà disponible depuis quelques jours), afin que nous puissions voir de quoi ces deux personnages sont capables.

Il ne reste donc plus grand chose pour entamer une nouvelle forme de combat, à la manière de Wano, dans One Piece: Pirate Warriors 4, un jeu de musou coupé qui éblouit ses joueurs depuis la sortie du premier opus il y a quelques années. Et vous, avez-vous déjà fait passer un bon moment aux hordes d’ennemis dans le jeu de base?

