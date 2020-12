Saitama lève les yeux joyeusement vers le ciel.

Yusuke murata est l’artiste derrière les illustrations de One Punch Man. Dernièrement, il semble être très actif sur les réseaux sociaux, il nous a récemment montré un croquis inédit du manganime et, maintenant, il a voulu révéler quelques secrets l’arrivée du prochain chapitre de One Punch Man.

Les fans de One Punch Man ont affectueusement appelé Yusuke Murata “une machine” en raison de son travail acharné et de son travail rigoureux. L’artiste continue de se mettre à jour avec des nouvelles que ses fans apprécient. Et sa dernière mise à jour présente des détails exclusifs sur ce qui arrivera à One Punch Man.

Savoir plus: Cette illustration de Garou de One Punch Man est tellement cool que vous la voudrez comme fond d’écran mobile

Dans le dernier tweet de Yusuke Murata, l’artiste nous dit qu’il “est désolé de nous avoir fait attendre” et que nous verrons bientôt un nouvel épisode du manga One Punch Man.

お 待 た せ し て お り ま す。 と な ジ ャ ン 版 ワ ン パ ン マ ン 最新 話 は 週 明 け に 更新 予 定 で す。 し ば し お 待 だ さ い お 待 す だ さ い。。 す す さ い。 – 村田 雄 介 (@NEBU_KURO) 26 novembre 2020

Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Le dernier chapitre de One Punch Man sortira au début de la semaine prochaine. Veuillez patienter encore un peu! “

Que pensez-vous de la version manga de One Punch Man? Avez-vous hâte au prochain épisode?

Autres objets One Punch Man que vous pourriez aimer