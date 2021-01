Avec le lancement du nouveau Samsung Galaxy S21, une innovation importante est arrivée au niveau logiciel: One UI 3.1. La nouvelle version de la couche de personnalisation de Samsung présente des améliorations à la fois au niveau de l’interface utilisateur et au niveau fonctionnel, y compris les propres applications par défaut du système.

L’un des changements au niveau de l’application vient de la main de Google Messages, qui deviendra l’une des applications de messagerie native. De même, le panneau latéral de Samsung, UpDay, sera enfin remplacé par Google Discover.

Une interface utilisateur 3.1, avec plus de présence sur Google

One UI 3.1 est la nouvelle version de la couche de personnalisation de Samsung. Il s’accompagne d’une plus grande propreté des éléments d’interface, ainsi que de nouvelles fonctions. Cependant, deux des nouveautés les plus marquantes du ROM ils ont à voir avec les applications Google.

UpDay (thème sombre) vs Google Discover.

Historiquement, Samsung a fourni à son Galaxy un panneau d’information sur le bureau de gauche. Ce panneau, UpDay, sera remplacé par Google Discover, le panneau de gauche que de nombreux téléphones Android portent. Ainsi, nous pourrons consulter l’actualité de Google de manière simple, simplement en faisant glisser le bureau.

De même, l’application Google Messages sera l’une des applications natives de Samsung. C’est important car, avec Samsung Messages, cette application prend en charge RCS, un point pertinent pour l’avenir de ce type de communication. Cependant, l’application Samsung native sera toujours présente, il peut donc être pratique de désactiver certaines d’entre elles si nous ne voulons pas avoir d’applications en double.

Via | 9to5Google

