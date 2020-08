Cette histoire a été initialement publiée le 17/08/2020

8 h 24 HAP le 17 août 2020 et dernière mise à jour le 28/08/2020

13 h 36 HAP le 28 août 2020.

Oxygen OS est prêt à subir de gros changements une fois que sa version Android 11 sera stable, mais cela n’empêche pas OnePlus de sortir plus de mises à jour de son logiciel actuel basé sur Android 10. En tant que tel, la société a publié les dernières versions d’Oxygen OS pour les OnePlus 8 et 8 Pro un peu plus tôt ce mois-ci (allant de la version 10.5.10 à 10.5.13 selon le modèle et la région), et poursuit maintenant avec la dernière mise à jour. pour le OnePlus 8 5G UW sur Verizon.

Malgré les numéros de version variables, la plupart de ces mises à jour ont les mêmes améliorations à bord. Il existe un correctif pour le problème de chevauchement des caractères sur l’affichage ambiant et les optimisations dans le département des effets de la caméra frontale. Outre les corrections de bogues non spécifiées et les améliorations de la stabilité du système, cette version met également à jour les OnePlus 8 et 8 Pro au niveau du correctif de sécurité d’août.

OnePlus 8:

Inde: Oxygen OS 10.5.11.IN21DA

UE: Oxygen OS 10.5.10.IN21BA

Amérique du Nord: Oxygen OS 10.5.12.IN21AA

OnePlus 8 Pro:

Inde: Oxygen OS 10.5.13.IN11DA

UE: Oxygen OS 10.5.12.IN11BA

Amérique du Nord: Oxygen OS 10.5.13.IN11AA

Journal des modifications:

Système

Correction du problème d’affichage des caractères qui se chevauchent avec l’affichage ambiant

Correction de problèmes connus et amélioration de la stabilité du système

Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2020.08

Caméra

Effet de prise de vue optimisé avec caméra frontale

Chez Verzion, nous voyons de la même manière le OnePlus 8 5G UW prendre sa mise à jour de sécurité d’août, mais nous avons également quelques ajustements exclusifs à cette édition, y compris un nouveau look pour l’iconographie UW de Verizon dans la barre d’état.

Comme toujours, la nouvelle version d’Oxygen OS se déploie par étapes, cela peut donc prendre un certain temps avant qu’elle ne touche votre téléphone. Cela touchera d’abord un petit groupe d’utilisateurs, et s’il n’y a pas de plus gros problèmes ou de hoquet, cela viendra à tout le monde au cours des prochains jours. Vous pouvez vérifier vos paramètres système pour voir si vous y êtes déjà.

OnePlus 8 5G UW

Ajout de nouvelles sur le logiciel Verizon.