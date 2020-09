Le OnePlus 8T est censé être dévoilé sur les marchés mondiaux dans les semaines à venir. Il semble que le lancement indien ne soit peut-être pas trop loin non plus, car Amazon.in a déjà commencé à le taquiner.

Lors du match d’ouverture de la Premier League indienne ce week-end, le OnePlus 8T a été officiellement mentionné pour la première fois dans un nouveau TVC mettant en vedette Robert Downey Jr.Peu après, la société a taquiné le téléphone sur Twitter, suivi d’une page de destination sur Amazon. Actuellement, la page ne lit que «OnePlus 8T: à venir» avec un petit quiz pour gagner le téléphone.

Spécifications OnePlus 8T

Aucune nouvelle information n’a encore été partagée. Si l’on en croit les fuites, le OnePlus 8T sera lancé le 14 octobre dans le monde – en plein milieu d’une saison de smartphones chargée, notamment l’iPhone 12 et le Xiaomi MI 10T. Si cette date est correcte, ce sera exactement six mois après le dévoilement du OnePlus 8 en avril.

Selon les informations actuellement disponibles, il n’y aura pas de OnePlus 8T Pro cette fois. Le OnePlus 8T, en revanche, passera à un écran AMOLED fluide 120 Hz plat de 6,55 pouces avec une résolution Full HD +. À l’intérieur, il est susceptible d’être alimenté par le chipset Snapdragon 865, mais certaines rumeurs suggèrent l’inclusion du Snapdragon 865 Plus.

Même le module de caméra sera légèrement différent du OnePlus 8 avec un réseau de quatre caméras composé d’un tireur principal de 48MP, d’un objectif ultra-large de 16MP, d’une caméra macro 5MP et d’un capteur de profondeur de 2MP. La plus grande mise à niveau est attendue sur le front de la charge, le 8T devant prendre en charge une charge rapide de 65 W. Un grand rafraîchissement du design est également au programme.

pic.twitter.com/mAN4k90s6MS 16 septembre 2020

Certains autres produits devraient également être annoncés lors du même événement, le plus important étant le OnePlus Buds Z. D’après le nom, il semble qu’il s’agira d’une variante abordable des populaires OnePlus Buds du début de l’année. Aucune spécification n’a encore été mentionnée, mais des fonctionnalités telles que la charge rapide pourraient faire la différence.

Il est également confirmé que des smartphones plus abordables seront dévoilés plus tard cette année, étendant la famille OnePlus Nord à plus de régions et de prix.