OnePlus a confirmé lundi qu’il lancerait la série OnePlus 8T le 14 octobre.

OnePlus a annoncé sur les réseaux sociaux que la nouvelle série phare allait bientôt être lancée, puis a révélé la date d’annonce du 14 octobre.

OnePlus devra peut-être modifier ses plans de lancement si Apple annonce l’événement de presse sur l’iPhone 12 le 13 ou le 14 octobre, comme l’indiquent certaines fuites.

La pandémie du nouveau coronavirus a tout changé sur les lancements de produits dans le monde de la technologie, des annonces de produits à la disponibilité. Les directives de distanciation sociale rendent toujours impossibles les conférences de presse en personne ou les événements technologiques, et les précédents verrouillages et restrictions de voyage ont contribué aux retards de lancement.

Le Pixel 4a de Google en est un exemple: un téléphone qui devait être lancé au deuxième trimestre de l’année a mis un peu plus de temps à arriver. L’iPhone 12 est également victime de la crise sanitaire. Apple a confirmé en juillet que les nouveaux iPhones ne feraient pas leur lancement habituel fin septembre et seraient retardés de quelques semaines. Apple a organisé une conférence de presse virtuelle la semaine dernière pour lancer les nouveaux modèles Apple Watch et iPad, ainsi que les nouveaux abonnements Apple One et Fitness +. Mais Apple a clairement indiqué dès le début de l’émission qu’il ne parlerait pas des iPhones. Il s’avère que le retard de l’iPhone pourrait avoir un impact sur le lancement d’un autre smartphone attendu, le OnePlus 8T.

Une série de rapports non confirmés indiquaient il y a quelques semaines qu’Apple vise un événement de lancement d’iPhone à la mi-octobre. Les 13 ou 14 octobre sont considérés comme les dates les plus probables pour un événement presse. Apple lancera probablement bientôt des invitations pour son annonce virtuelle sur iPhone, date à laquelle l’une de ces dates pourrait être confirmée.

Cette fois, #UltraStopsAtNothing. Êtes-vous prêt pour le # OnePlus8T? – OnePlus (@oneplus) 21 septembre 2020

Pourquoi toute cette action iPhone importerait-elle pour le OnePlus? Le OnePlus 8T est déjà apparu dans une variété de fuites, et ce n’est guère surprenant. Le fabricant chinois de smartphones lance deux nouveaux produits phares par an depuis plusieurs années. Nous examinons maintenant les séries phares, étant donné que OnePlus pousse plusieurs appareils en même temps, mais le principe est le même. Après les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro au printemps, nous attendons maintenant l’arrivée des OnePlus 8T et OnePlus 8T Pro.

OnePlus a déjà confirmé l’arrivée du OnePlus 8T et un rapport de MySmartPrice nous a donné une date provisoire. Le fuyant adolescent Ishan Agarwal, qui a fourni de nombreuses informations précises sur les lancements de OnePlus dans le passé, a déclaré au blog que OnePlus prévoyait de lancer le téléphone le 14 octobre. Le fuyant a déclaré qu’il pourrait y avoir de légers changements en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Depuis, OnePlus a confirmé la date de l’événement sur Twitter.

Quoi de plus doux que lisse? # OnePlus8T. Disponible le 14 octobre. – OnePlus (@oneplus) 21 septembre 2020

La vraie raison pour laquelle OnePlus pourrait reporter le lancement est bien sûr l’iPhone. Personne de sensé ne lancerait de nouveaux produits le jour même où Apple dévoilerait ses propres appareils, surtout si ces appareils sont des iPhones. C’est parce que les produits Apple retiennent le plus l’attention lors des événements de lancement et dans les jours qui suivent, en particulier l’iPhone. Les événements de presse virtuels pourraient faciliter la concurrence pour OnePlus contre Apple plutôt que contre des événements de presse en personne, mais il est toujours insensé de se mesurer à l’un des produits les plus attendus de l’année.

Il existe de nombreux précédents pour tout cela. L’iPhone est la raison pour laquelle Samsung a déplacé ses événements Note au début du mois d’août. Les téléphones Note ont été initialement dévoilés fin août ou début septembre, plusieurs jours avant le lancement du nouvel iPhone. Mais c’est OnePlus qui s’est vu contraint de changer la date de lancement de l’un de ses téléphones T après qu’Apple ait programmé un événement fin octobre en 2018. Ce n’était même pas un événement de presse iPhone, mais une annonce iPad et Mac. À l’époque, OnePlus s’était contenté de déplacer l’événement un jour avant la conférence de presse d’Apple.

Mais cette fois-ci, le OnePlus 8T serait en concurrence avec les derniers iPhones, et OnePlus devrait reporter. La série OnePlus 8T pourrait être une mise à niveau passionnante pour les acheteurs de matériel plus ancien, mais elle ne correspond pas à l’iPhone, en particulier à la série iPhone 12. Le nouvel iPhone apportera un nouveau design, quatre modèles au choix et une connectivité 5G. Et l’iPhone le moins cher sera probablement moins cher que le OnePlus 8T Pro.

Le nouveau OnePlus 8T Pro offrira presque les mêmes spécifications que le OnePlus 8 Pro, bien qu’une mise à niveau vers le Snapdragon 865+ soit attendue. Un écran 120Hz serait également dans les cartes du 8T.

