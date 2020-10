OnePlus présente l’édition “très spéciale” de son smartphone le plus attractif en prix et en performances, avec une nouvelle finition ‘Grey Ash’ aux tons industriels et à la texture mate pour le OnePlus Nord … Elle est également disponible dès maintenant!

Écrit par Damián García

J’étais très clair OnePlus, tout le monde ne peut pas ou ne veut pas payer pour un téléphone portable de 1000 euros, et l’augmentation de prix nécessaire pour rester en tête avait laissé de la place pour une nouvelle famille de mobiles plus rémunérée en prix et en performances, pas tant avec l’idée de devenir des tueurs phares mais plutôt dans le but de devenir les meilleurs vendeurs du catalogue OnePlus avec les produits phares de signature ci-dessus.

On parle des nouveaux OnePlus Nord, sûrement le pari le plus ambitieux du constructeur chinois depuis sa naissance, qui a déjà le smartphone éponyme OnePlus Nord comme le plus compensé proposé par la marque, et maintenant aussi avec les modèles N100 et N10 à partir de 199 euros pour atteindre tous.

Savoir plus: OnePlus Nord, test: même le OnePlus le moins cher est toujours un OnePlus

Et ainsi, avec ses nouveaux terminaux d’accès déjà présentés, OnePlus est revenu sur son bon travail médiatique en présentant une édition “très spéciale” du OnePlus Nord qui explore les possibilités en termes de finitions pour offrir une nouvelle teinte appelée Grey Ash suite aux demandes du grand public.

Les gars de OnePlus disent qu’il n’a pas été facile de concevoir leur OnePlus Nord à partir de zéro, en comptant non seulement les croquis, mais aussi essais de matériaux et prototypes infinis avec une grande variété de couleurs et de finitions ce qui les a amenés à se prononcer sur les Grey Onyx et Blue Marble lancés au départ.

C’est le moment idéal pour lui donner une touche, et de la table à dessin des concepteurs OnePlus vient ceci nouvelle finition gris cendré avec une inspiration industrielle et une texture mate qui procure une sensation de main incroyable, toujours selon OnePlus lui-même.

Il va falloir l’essayer, même s’il a un air au Vivo X51 5G qui m’a laissé de très bons sentiments …

Savoir plus: OnePlus Nord 12 Go / 256 Go (édition spéciale gris cendré)

En outre, la nouvelle édition maintient le matériel avec une seule option de mémoire, atteignant le marché avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, étant désormais disponible en Europe sur tous les canaux de vente OnePlus, à un prix de 499 euros recommandé au lancement.

Pour le reste, il ajoutera un chipset Qualcomm Snapdragon 765G pour animer votre panneau Fluid AMOLED de 6,44 pouces avec un rafraîchissement à 90 Hz, toute la connectivité que nous attendons d’un smartphone en 2020 et un caméra quadruple avec capteur principal de 48 mégapixels, grand angle, macro et capteur de profondeur.

Si vous ne connaissez pas encore le OnePlus Nord et vous envisagez de changer de smartphone, nous vous laissons ici notre analyse approfondie pour que vous puissiez tout voir ce qui nous offre le mobile le plus attractif en termes de prix et de performances du fabricant des tueurs phares par excellence.

Et si vous êtes déjà convaincu, ici vous pouvez le trouver avec toutes les garanties d’Amazon Espagne, livraison gratuite pour les utilisateurs Prime et disponibilité en un jour:

Savoir plus: OnePlus Nord 12 Go / 256 Go (édition spéciale gris cendré) Savoir plus: Les 5 meilleurs étuis que vous pouvez mettre sur votre OnePlus Nord: prix et protection

Plus d’informations | OnePlus