Le premier bracelet d’activité OnePlus quitte enfin le pays des rumeurs pour se réaliser: la marque fait ses débuts sur les “ wearables ” avec le OnePlus Band. Écran couleur et tactile, enregistrement constant des différents paramètres de santé, surveillance sportive et prix très abordable.

En plus des mobiles et des accessoires tels que les écouteurs, OnePlus a également choisi les appareils qui sont transportés, les soi-disant “ wearables ”. La fabrication d’un Xiaomi Mi Band à la OnePlus fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, et c’est déjà officiel: Le OnePlus Band est un bracelet qui reflète les notifications du téléphone et cela vous permet également de suivre votre exercice.

Fiche technique du OnePlus Band

Bande OnePlus

écran

AMOLED 1,1 ”

126 x 294 pixels

Tactile

Dimensions et poids

40,4 x 17,6 x 11,95 mm (sans bracelet)

22,6 g (avec bracelet)

Tambours

100 mAh

Durée typique de 14 jours

Connectivité

Bluetooth 5.0 BLE

Capteurs

Capteur cardiaque optique

Accéléromètre et gyroscope

SpO2

La résistance

5 guichets automatiques

IP68

Compatibilité

Android 6 et supérieur

Autres

13 activités sportives

Notifications

Jouer de la musique

Chronomètre et minuterie

Commutateur à distance

Trouver un téléphone

Alarme

Mode zen

La météo

Prix

28 euros pour changer

Simple, sportif et avec une lecture constante de la SpO2

Non pas que ce nouveau OnePlus Band soit trop différent des autres bracelets d’activité bien connus, tels que le Xiaomi Mi Band 5, le Huawei Band 4 ou le Realme Band. En ce sens, le premier bracelet d’activité OnePlus propose un écran tactile couleur et AMOLED intégré dans une sorte de «pilule»; qui à son tour s’ajuste au bracelet en caoutchouc. Ce bracelet est bicolore: la face intérieure est plus claire que l’extérieur.

Une fois attaché au poignet, le OnePlus Band enregistre l’activité sportive de la personne qui le porte, offrant des données constantes sur la fréquence cardiaque, les mouvements, le sommeil et offre également information continue sur la saturation en oxygène du sang. Les graphiques sont transmis au téléphone afin de les consulter depuis la nouvelle application OnePlus Health.

Le OnePlus Band dispose d’un écran tactile de 1,1 pouces, propose un connecteur magnétique pour le chargement (pas besoin de retirer le bracelet), comprend une batterie de 100 mAh avec une autonomie jusqu’à 14 jours (selon OnePlus), il résiste à la poussière et à l’eau et enregistre automatiquement 13 sports, ainsi que dormir.

En complément, le nouveau bracelet d’activité OnePlus offre des commandes de lecture au poignet, mettez en miroir les notifications du téléphone, vibrez lors des appels et vous pouvez également contrôler l’application appareil photo pour prendre des photos à distance.

Prix ​​et disponibilité du OnePlus Band

Pour le moment, le bracelet est exclusif à l’Inde, il ne peut donc pas être acheté en dehors de ce pays. Sûrement OnePlus l’internationalise, mais nous ignorons les dates et les prix en dehors du territoire indien. Là, le OnePlus Band peut être acheté au prix de 31 euros à changer (2 799 roupies); avec une remise de lancement qui met le prix à 28 euros pour changer (2499 roupies).

