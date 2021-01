Depuis un certain temps, on parle de la possibilité que le fabricant asiatique OnePlus travaillait sur un bracelet d’activité haute performance à bon prix pour essayer de rivaliser avec le tout puissant Xiaomi Mi Band 5. Eh bien, la société a déjà présenté son nouveau Bande OnePlus, un bracelet d’activité qu’elle inclut dans son catalogue de produits comme le premier portable de l’entreprise.

La vérité est que ces types d’appareils sont très demandés par toutes sortes de personnes, à la fois celles qui aiment contrôler leurs séances d’entraînement ou leur activité à tout moment, celles qui ne veulent tout simplement pas manquer ce qui arrive sur leur téléphone portable. sans avoir à le sortir de leur poche ou à ceux qui veulent contrôler certains aspects de leur santé.

De superbes fonctionnalités à un prix très abordable

Et est-ce que le nouveau OnePlus Band est conçu pour toutes sortes de personnes. Pour les plus sportifs, il permet d’enregistrer jusqu’à 13 sports différents, marche, course à pied, vélo, yoga, etc. C’est aussi une excellente option pour ceux qui aiment nager, car cela nous permet d’enregistrer notre activité depuis l’eau, car elle a Certification IP68 et il est étanche jusqu’à 5 atmosphères.

Il a un Écran tactile AMOLED de 1,1 pouces, Bluetooth 5.0, capteur cardiaque optique, accéléromètre, gyroscope et la possibilité de mesurer notre saturation en oxygène en continu grâce à son capteur dédié. Un autre détail important dans ce type d’appareil et plus particulièrement dans ce bracelet OnePlus Band est son autonomie. Plus précisément, il dispose d’une batterie d’une capacité de 100 mAh capable d’offrir jusqu’à 14 jours d’utilisation sur une seule charge.

Malgré le Bluetooth pour le connecter à notre mobile, la vérité est que le GPS est manquant, nous n’aurons donc pas d’autre choix que de transporter notre téléphone portable avec nous si nous voulons enregistrer la distance, la vitesse et l’itinéraire lorsque nous sortons pour le faire le sport à l’étranger.

Est compatible avec les appareils Android qui ont une version égale ou supérieure à 6.0, alors que cette première version n’offre pas de compatibilité avec l’environnement Apple. Le OnePlus Band a été officiellement présenté en Inde avec un prix officiel de Rs 2.799, bien qu’à l’occasion du lancement il soit en vente au prix de Rs 2.499. Cela suppose environ 28 euros pour changer, bien que pour le moment on ne sait pas quand il pourrait atteindre d’autres pays et son prix exact dans chacun d’eux. Ce qui est vrai, c’est qu’il s’agit d’un bracelet d’activité intéressant avec de grandes fonctionnalités et une qualité à un prix très compétitif.