Chez OnePlus, ils semblent bien déterminés à diversifier leur catalogue et l’arrivée des modèles Nord en est le parfait exemple. Alors que ses chefs de catalogue ont réduit leur nombre en ce 2020, avec une deuxième génération, celle du OnePlus 8T, avec un seul téléphone au lieu de la paire habituelle, Les modèles Nord continuent de grandir.

On assiste à l’arrivée du OnePlus Nord original, celui en charge d’ouvrir la voie aux OnePlus Nord N100 et Nord N10 5G qui ont suivi. Maintenant, cependant, il semble que les rumeurs et les fuites indiquent qu’un quatrième téléphone est en route. Plus précisément, nous parlerions de un OnePlus Nord SE qui arriverait avec une charge rapide de 65W.

La marque de recharge rapide de la maison

Apparemment, et selon les informations qui ont été divulguées aux médias, ce futur OnePlus Nord SE atteindrait l’Inde et l’Europe mais il serait peu probable qu’il soit mis en vente aux États-Unis, comme cela s’est produit avec les derniers modèles. Rien n’a été dit sur la Chine, le berceau de la marque qui continue de diversifier ses modèles et, avec eux, les fourchettes de prix dans lesquelles elle a des téléphones portables en circulation.

Sur ce OnePlus Nord SE, dont le nom de code semble pour l’instant être celui de ‘Ebba’, on dit qu’il arriverait avec un batterie interne de 4500 mAh non amovible. Cette batterie interne se chargerait à un maximum de 65W grâce à la charge rapide du fabricant chinois. Pour l’écran, on parle d’une dalle AMOLED dont ni les dimensions ni la résolution ne sont encore connues.

À partir de ce futur, sa date de sortie est également inconnue bien qu’il soit déjà supposé que pourrait accompagner le OnePlus 9 l’année prochaine, à la fois anticipant le moment de leur arrivée et formant un couple, pas un trio. Il a déjà été spéculé que le OnePlus 9 atterrirait également sans modèle Pro sur le flanc, de sorte que le OnePlus 9 et le OnePlus Nord SE pourraient former un duo sur scène. Nous verrons ce qui se passe finalement.

