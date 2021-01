Écrit par Christian Collado dans les mobiles chinois

Si il matériel des appareils OPPO et OnePlus C’était déjà similaire, tout indique que désormais les terminaux des deux marques aura encore plus de similitudes, après que les firmes ont décidé fusionner ses divisions R&D destiné au matériel.

Cela a été initialement indiqué par une source chinoise, puis la société elle-même a réitéré dans une déclaration officielle.

Tandis que OnePlus continuera à fonctionner en tant que société indépendante, maintenant les progrès en termes de matériel auront une plus grande supervision par OPPO.

Comme l’entreprise l’a communiqué, l’idée derrière cette fusion est de augmenter les ressources disponibles face à OnePlus lors du développement de ses nouveaux téléphones.

Il n’est pas rare de voir comment les technologies d’une entreprise se retrouvent sur les appareils de l’autre. C’est le cas du Technologie de charge rapide VOOC Charge d’OPPO, qui a ensuite été utilisé par OnePlus sous le nom Charge du tableau de bord, et plus tard sous le titre Charge de distorsion après qu’Amazon se soit mis en travers du chemin.

«Pour mieux maximiser les ressources et positionner davantage OnePlus pour la croissance, nous sommes en train d’intégrer davantage certaines capacités de R&D au sein d’OPLUS, notre investisseur à long terme. OnePlus continuera à fonctionner de manière indépendante et à offrir la meilleure expérience utilisateur possible aux utilisateurs OnePlus actuels et futurs. »