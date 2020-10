Au cours des derniers mois, nous avons vu comment OPPO et OnePlus ont lancé différentes gammes d’écouteurs. Dans le cas de OnePlus, les Buds sont leur alternative préférée, tandis qu’OPPO a surpris avec des produits comme l’Enco X. Casque de qualité avec un problème commun: les mises à niveau.

Ni OPPO ni OnePlus n’autorisent la mise à jour de leurs produits via OTA, sauf si nous avons un mobile d’entreprise, ce à quoi une solution rapide a été mise en place avec une nouvelle application. HeyMelody se charge de s’assurer que, même si nous avons un mobile d’une autre marque, nous pouvons mettre à jour le firmware de nos écouteurs OPPO et OnePlus, recevant les mises à jour OTA à utiliser.

Voici comment fonctionne HeyMelody, l’application pour mettre à jour les écouteurs OPPO et OnePlus

HeyMelody est une application éditée par OnePlus lui-même qui nous permet mettre à jour le firmware de nos écouteurs OPPO et OnePlus, même si nous n’avons pas de téléphone portable d’entreprise. Avec le lancement des derniers écouteurs des deux sociétés, nous avons pu constater que si nous n’avions pas de proposition de la maison, nous ne recevrions pas de mises à jour via OTA.

L’application fonctionne avec les derniers écouteurs d’OPPO et OnePlus, fournissant des mises à jour OTA même si nous n’avons pas de mobile de marque

Plus précisément, l’application fonctionne actuellement avec les OnePlus Buds, OnePlus Buds z, Enco W51 et Enco X d’OPPO. Application affiche également les niveaux de batterie et les informations sur le casque, en plus de nous assurer que nous pouvons mettre à jour ces produits via OTA.

La seule exigence est que nous utilisions Android 6 ou supérieur, étant ainsi disponible pour la plupart des terminaux Android actuels. Il est entièrement gratuit, bien qu’il soit en accès anticipé. Cela signifie qu’il n’est peut-être pas aussi stable que ce que nous attendons d’une version finale, mais cela vaut certainement la peine de l’essayer.

Hé mélodie

