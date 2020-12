Cette année, quelque chose d’étrange s’est produit dans le catalogue OnePlus, nous pourrions l’appeler inhabituel. Nous avons non seulement assisté à l’arrivée des téléphones de milieu de gamme, ce qui ne s’était pas produit depuis le OnePlus X d’il y a quelques années, mais le haut de gamme pour la deuxième partie de l’année a été réduit de moitié: Le Nord est arrivé et le OnePlus 8T a atterri sans frère Pro.

Désormais, selon des sources d’Android Central, le fabricant oriental envisage d’augmenter ses lancements haut de gamme d’un exemplaire pour le premier semestre 2021 et d’inclure parmi eux, parmi les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, un modèle Lite. Bien que considérant qu’il portera le Snapdragon 865, il ne semble pas qu’il aura une puissance trop coupée pour son patronyme.

OnePlus 9 Lite avec Snapdragon 865

Nous supposons que le choix de ce processeur aura un double effet. D’un côté, placez le OnePlus 9 Lite un pas derrière les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro cela devrait arriver, si rien ne change dans les plans habituels de la marque, avec le nouveau Snapdragon 888 signé par Qualcomm. De quoi rendre les deux modèles dans des gammes hautes avec toute la loi, pour rivaliser avec les poids lourds de la saison.

D’autre part, ce OnePlus 9 Lite avec le Snapdragon 865 Je marquerais une distance sensible avec les modèles de la série Nord, permettant ainsi de différencier clairement les leaders du catalogue OnePlus avec les modèles milieu de gamme du constructeur. Une décision plutôt intéressante, en revanche, car elle permettrait à OnePlus de mettre en circulation un quatrième téléphone mobile avec le Snapdragon 865 à bord, cette fois en 2021.

Selon les sources d’Android Central, le OnePlus 9 Lite arriverait en répétant les souvenirs des hautes gammes de cette saison, avec 8 Go pour la RAM et 128 Go pour le stockage interne, en plus d’avoir trois caméras arrière dont les caractéristiques n’ont pas transcendé. Le modèle pourrait être commercialisé autour de 600 euros, abaissant ainsi le prix d’accès du OnePlus haut de gamme au premier semestre et répétant le prix actuel du OnePlus 8T. Nous serons attentifs.

