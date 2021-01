La dernière fois que OnePlus a commenté ses plans de mise à niveau vers Android 11, c’était en octobre. Avec les OnePlus 8 et 8 Pro en version bêta publique, le prochain en ligne serait les OnePlus 7, 7 Pro, 7T et 7T Pro, avec une mise à jour prévue pour la fin de l’année et, le reste, pour plus tard. Cette mise à jour n’est pas arrivée, donc OnePlus a mis à jour ses plans.

Dans un article sur leurs forums, OnePlus commente l’état des mises à jour d’Android 11, la raison pour laquelle Android 11 n’a pas encore atteint les OnePlus 7 et 7T comme promis et, peut-être le plus surprenant, la possibilité que la mise à jour atteigne également le OnePlus 6.

Android 11 sur OnePlus

2020 est terminé et la mise à jour vers Android 11 n’a été publiée pour aucun OnePlus 7 ou OnePlus 7T, la société a donc jugé bon de commenter la raison du retard et, accessoirement, mettre à jour l’état des mises à jour pour le reste des terminaux qui sont en attente.

En commençant par ordre décroissant, le OnePlus 8T s’est lancé directement avec OxygenOS 11, tandis que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ont été parmi les premiers à disposer d’une version bêta d’Android 11. OxygenOS 11 aurait dû atteindre le OnePlus 7 avant 2021, mais finalement ça n’a pas été comme ça.

Comme rapporté par OnePlus, un problème de cryptage du mobile a été trouvé dans la mise à jour vers Android 11 des OnePlus 7 et OnePlus 7T, ils ont donc travaillé avec Qualcomm pour le résoudre. Actuellement, cette mise à jour évolue en version bêta fermée, qu’ils prévoient de devenir bêta ouverte dès la fin de la bêta fermée, mais sans date précise ou approximative.

Pendant, Le OnePlus Nord recevra la mise à jour vers Android 11 avec OxygenOS 11 la semaine prochaine. Cette mise à jour arrivera sous la forme d’une bêta ouverte, comme dans le reste des modèles.

Android 11 arrive sur le OnePlus Nord la semaine prochaine

La surprise, ce sont les OnePlus 6 et 6T, qui ont été lancés en 2018 avec Android Oreo (dans le cas du OnePlus 6) et, par conséquent, la mise à jour vers Android 11 sera sa troisième mise à jour majeure après avoir reçu Oreo et Pie. Il n’y a pas de date, et cette mise à jour est incluse dans le même sac que le Nord 10 5G / 100, dont nous connaîtrons plus de détails “plus tard”.

Via | TéléphoneArena

