Mauvaise nouvelle pour quiconque souhaite acheter un OnePlus Nord N10 5G ou OnePlus Nord N100: la marque a confirmé qu’elle ne recevrait qu’Android 11, pas au-delà. OnePlus mettra à jour les correctifs de sécurité pour les deux téléphones pendant deux ans. Et sans cela dans cette stratégie entre le OnePlus Nord original.

Les derniers mobiles présentés par OnePlus ciblent non seulement le milieu de gamme dans une plus large mesure, mais aussi ils ont des caractéristiques et un prix dans cette ligne. Le OnePlus Nord N100 est déjà en pré-vente, le OnePlus Nord 10 5G est également sur le point de sortir en magasin. Et aujourd’hui, nous avons connu une autre limitation à laquelle ses futurs propriétaires devront faire face: les deux téléphones ne recevront une mise à jour majeure que pendant leur vie utile.

Android 11 et deux ans de mises à jour de sécurité

OnePlus a mis un accent notable sur la mise à jour de ses mobiles haut de gamme, il a même sorti le OnePlus 8T directement avec Android 11. Bien sûr, la marque donne un traitement différent au Nord: le mobile d’origine ne recevra Android 11 qu’en 2021 et il n’a même pas accès à l’Open Beta avec OxygenOS 11. Et ses frères plus modestes n’ont pas démarré sur de meilleures bases.

La nouvelle a été découverte par Android Central: comme confirmé par OnePlus, et nous avons pu corroborer avec l’entreprise, la stratégie logicielle des deux mobiles les plus modestes ne justifie qu’une mise à jour majeure. Ou quel est le même: le OnePlus Nord N10 5G et le OnePlus Nord N100 ne recevra pas plus d’Android 11. Si l’on tient compte du fait qu’ils auraient dû démarrer avec cette version du système d’exploitation, le mouvement ne semble pas le plus réussi.

La déclaration officielle de OnePlus concernant le dernier Nord est la suivante:

«Les Nord N10 5G et N100 recevront une mise à jour Android majeure et un total de deux ans de mises à jour de sécurité. Le plan pour ces deux appareils s’aligne sur les normes de l’industrie pour les smartphones dans des gammes de prix plus abordables. Comme toujours Nous continuerons à écouter les commentaires de nos utilisateurs et à rechercher des moyens d’améliorer l’expérience logicielle pour tous les appareils OnePlus. “

Les mises à jour de sécurité ne sont pas exemptes, elles devraient arriver sur le OnePlus Nord N10 5G et le Nord N100. Nous ne savons pas si trimestriellement ou mensuellementNi si OnePlus reconsidérera en les mettant à jour, au moins, vers Android 12.

Via | Android Central

