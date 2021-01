Avec une autre semaine sur le point de se terminer, il est temps de jeter un œil à la meilleures offres mobiles et accessoires. Vous savez, nous avons de nouvelles offres de chasse disponibles pour vous permettre de changer plus facilement (et moins cher) d’appareil si vous aviez déjà prévu de migrer.

Nous avons trouvé de très bonnes affaires sur les mobiles milieu de gamme, également sur les smartphones de “ peu ” plus de cent euros avec tout ce dont vous avez besoin pour vivre une bonne expérience. Et ne manquez pas notre section accessoires: nous avons des bracelets et des montres pour vous à un prix très succulent.

Mobiles proposés

OnePlus Nord. Excellent prix pour ce super téléphone: 349 euros sur Amazon. En retour, le OnePlus Nord propose une combinaison de 8/128 Go, d’écran AMOLED de 6,44 pouces, de quatre caméras arrière et doubles avant, d’une batterie de 4100 mAh et d’une charge rapide de 33 W.

OPPO Reno4 Z 5G. Une connectivité mobile élevée et le design élégant auquel le pot est habitué, le tout à un prix suffisamment contenu: 259,48 euros. L’OPPO Reno4 Z 5G offre 8/128 Go, MediaTek Dimensity 800, batterie de 4000 mAh, comprend une caméra arrière quadruple et une double face avant.

Realme 7 Pro. Superbe smartphone de la marque et un excellent achat pour les 243,84 euros qui valent sur AliExpress (en appliquant les coupons du vendeur); Il est également sur Amazon pour 265 euros. Le Realme 7 Pro propose un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W, une caméra arrière quadruple et 8/128 Go, entre autres fonctionnalités.

Xiaomi Poco M3. Le mobile le plus contenu de Poco est une bonne option pour ceux qui ont besoin d’un smartphone de combat avec toutes les bases: la version 4/64 Go est disponible sur eBay pour 116,99 euros si vous appliquez le coupon ‘PQ12021’ (si vous voulez le modèle de 4/128 Go, vous pouvez l’acheter pour 134,99 euros avec le même coupon). En termes de fonctionnalités, le Xiaomi Poco M3 propose un écran FHD + de 6,53 pouces, un SoC Qualcomm Snapdragon 662, une triple caméra arrière et une batterie de 6000 mAh avec une charge rapide de 189 W, entre autres détails.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Nous ne pouvons pas dire de mauvais mots à propos de ce téléphone: c’est un excellent milieu de gamme qui offre ce dont vous avez besoin pour profiter d’Android. Et vous l’avez à un prix super réduit sur eBay pour la version 6/64 Go: 180,99 euros si vous appliquez le coupon ‘PQ12021’. Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro propose un écran FHD + de 6,67 pouces, un NFC, une caméra arrière quadruple et une batterie de 5020 mAh.

iPhone 12. Belle offre pour la version 128 Go: Tuimeilibre l’a abaissée à 799 euros. En retour, vous obtenez un iPhone 12 entier avec un écran OLED de 6,1 pouces, un processeur Apple A14 Bionic, une double caméra arrière, une résistance IP68 et tous les logiciels iOS.

Samsung Galaxy S10 Lite. Un mobile qui se tient à jour en termes de logiciels, de puissance et de fonctionnalités, notamment pour son Snapdragon 855. Et avec un prix très serré sur Amazon: 449 euros. Pour ce coût, vous obtenez un Samsung Galaxy S10 Lite entier, un smartphone avec un écran de 6,7 pouces, de dimensions contenues, avec 8/128 Go, une caméra arrière quadruple et avec tous les logiciels Samsung.

Accessoires réduits

Amazfit Band 5. Ce bracelet d’activité, qui améliore le Xiaomi Mi Band 5 tout en conservant le design et une grande partie du matériel, est à un prix impressionnant sur Amazon: 28,90 euros. En trois couleurs différentes, compatible avec Amazon Alexa, journal des sports, lecture de la fréquence cardiaque, SpO2 et batterie jusqu’à 15 jours.

Xiaomi Mi Band 5. Que préférez-vous le bracelet Xiaomi? Pas de problème: vous l’avez sur AliExpress avec livraison depuis l’Espagne pour 23,84 euros si vous appliquez le coupon ’01ALLIANCE2′. Il n’y a pas grand-chose à dire sur cet accessoire: le Xiaomi Mi Band 5 est l’une des meilleures options si vous avez besoin de mesurer l’activité, d’avoir des notifications sur votre poignet et bien plus encore.

Mémoire micro SD de 128 Go. Si votre mobile a de l’espace pour étendre son stockage à l’aide de cartes SD, vous en avez une de 128 Go à un très bon prix sur Amazon: 19,99 euros. Classe 10, jusqu’à 1000 Mo / s en lecture et marque Sandisk.

Huawei Watch GT 2e Active. Pièce de prix pour l’une des meilleures smartwatches Huawei: 98 euros sur Amazon. Vous ne pouvez pas demander beaucoup plus à ce prix: la Huawei Watch GT 2e Active dispose d’un écran AMOLED rond de 1,39 pouce, offre jusqu’à deux semaines d’autonomie sur une seule charge, dispose d’un GPS et d’une lecture de fréquence cardiaque / SpO2, propose un journal sportif beaucoup plus.

Haut-parleurs et écrans Amazon Echo. Certains appareils intelligents Amazon sont en vente: vous pouvez obtenir l’Echo Dot de quatrième génération avec une ampoule Phillips Hue pour 69,99 $, l’Echo Show 5 pour 74,99 $ et l’Echo Show 8 pour 104,95 $.

Plus d’offres?

Vous en voulez plus? Ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup d’autres offres: vous pouvez vous tenir au courant des principales que nous avons découvertes dans les bonnes affaires de chasse sur Xataka, Xataka Android, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof et Applesfera, ainsi qu’avec nos collègues de Compradicción et dans ce magazine par Flipboard. Vous pouvez voir toutes les bonnes affaires qu’ils publient sur Twitter et Facebook, et même vous abonner à leurs publicités via Telegram.

Remarque: certains des liens affichés ici proviennent d’affiliés. Malgré cela, aucun des articles cités n’a été proposé ni par les marques ni par les magasins, leur introduction étant une décision unique de l’équipe de rédaction.

Partagez les bonnes affaires de chasse: OnePlus Nord à prix réduit, Amazfit Band 5 à prix réduit et bien d’autres offres