Écrit par JuanMi Guirado

le AliExpress Black Friday 2020 Cela ne cesse de nous étonner au fil des heures. Chaque fois que nous regardons le Web, nous avons beaucoup plus d’offres disponibles et des coupons partout laissent les prix pratiquement jeté. Rejoignez-nous à nouveau pour profiter d’autres 10 offres AliExpress en ce Black Friday.

Quand il semblait que nous ne pouvions pas voir de meilleurs prix, AliExpress s’en va et en plante des milliers devant nous. Voici 10 autres très bonnes réductions et produits dont vous êtes sûr vous apprécierez avant la fin de l’année.

Offres Black Friday d’AliExpress Plaza pour les retardataires

POCO X3 128 Go

L’un des mobiles de l’année baisse son prix dans sa version supérieure. Jusqu’à 187 €, nous avons le smartphone de POCO avec 128 Go de mémoire, 6 Go de RAM et avec la puissance du processeur Snapdragon 732G. D’autre part, son quad caméra, son énorme batterie de 5160 mAh à charge rapide, sa connectivité NFC et Jack 3.5 et un panneau géant de 6,67 pouces avec résolution Full HD + et taux de rafraîchissement à 120 Hz, faites de ce POCO X3 l’un des meilleurs cadeaux de Noël et des opportunités de Black Friday idéales pour vous.

iPhone 12

Un autre des mobiles de l’année fait son apparition lors de ce Black Friday avec une remise de 110 €. Nous sommes confrontés au fleuron d’Apple (l’un d’eux) avec Processeur dix cœurs Apple A14, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, panneau de 6,1 pouces avec Résolution QHD, une batterie de 2815 mAh à chargement rapide et une double caméra 12 mégapixels d’Apple avec iSight Camera v.12 et f / 1.6. Un pass de mobile.

Xiaomi Scooter Pro 2

Si Xiaomi a ouvert l’interdiction des scooters électriques, c’est elle-même qui règne sur le podium des best-sellers. Cette édition Pro (2ème partie) de son scooter historique atteint le 25 km / h avec son moteur puissant de 600 W. Son autonomie nous donnera une distance totale parcourue de environ 45 km. C’est très facile à transporter car il se plie en seulement 3 secondes. Leur Pneus de 8,5 pouces sont parfaits pour différents types de terrains et leurs disques de frein avec ABS Ils vous donnent ce slogan «Pro».

Téléviseur intelligent LG 65UN71006LB

Profitez de tout le contenu de Résolution 4K avec ce téléviseur intelligent LG de 65 pouces. C’est le modèle 2020, avec son système WebOS entièrement mis à jour. Vous pouvez installer des applications comme YouTube, Netflix ou Prime Video, entre autres, et vivez une expérience sonore unique grâce à son Haut-parleurs 20W. Utiliser la technologie d’imagerie HDR10 Pro et HLG, afin que toutes les images haute résolution soient améliorées.

OnePlus Nord

Le meilleur rapport qualité / prix du mobile de l’année est ce OnePlus. Qui allait dire à OnePlus quand il a lancé le premier OnePlus One… Cette édition haut de gamme de milieu de gamme est livrée avec un processeur puissant Snapdragon 765G, accompagné de 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire de base, un Pantalon de 6,44 pouces avec résolution Full HD + et taux de rafraîchissement à 90 Hz, batterie de 4 115 mAh avec charge rapide, et caméra arrière quad 48, 8, 2 et 5 mégapixels signés Sony.

Aspirateur à main Dreame V11

L’un des aspirateurs à main les plus prestigieux est ce Dreame V11. Avec une puissance de 25000 PA, son écran OLED où vous pouvez voir la puissance d’utilisation, la batterie restante et d’autres paramètres pendant le nettoyage, un filtre cyclone qui filtre jusqu’à 99,67% des particules l’air et le sol, son moteur tournant jusqu’à 125000 tr / min, est l’un des aspirateurs le plus léger du marché et plus acclamé.

Cecotec Conga 1790 Titane

En complément pour nettoyer notre sol presque quotidiennement sans même avoir à être à la maison, nous avons ce robot aspirateur de la firme espagnole Cecotec qui promet un Puissance d’aspiration de 1400 PA, compatibilité avec Assistant Google et Alexa, avec sa propre application pour enregistrer les mappages et le programme nettoyage, avec la capacité de frotter et aspirer en même temps, et est livré avec un rouleau de remplacement gratuit.

Honor Magic Watch 2

Cette montre intelligente Honor est livrée avec une connectivité Bluetooth 5.1 basse consommation, des capteurs intelligents de fréquence cardiaque et oxygène sanguin, une batterie qui promet jusqu’à 14 jours d’autonomie avec une utilisation intensive, un poids très léger, 15 modes de fitness intégrés, GPS satellite, baromètre, boussole et étanche. Une excellente smartwatch de sport (ou pas) dont le prix baisse.

Xiaomi Mi Band 5

L’un des smartbands les plus vendus de toutes les années baisse son prix le Black Friday. C’est de Xiaomi, il a Bluetooth, capteur de fréquence cardiaque, propre application, divers modes sportifs intégré, podomètre, écran Amoled haute visibilité à l’extérieur et assez léger. Vous pouvez avoir un bracelet pour chaque jour de l’année du montant dont vous disposez sur AliExpress.

Samsung Galaxy A20s

La gamme d’entrée de gamme de Samsung est l’une des meilleures de l’année. Ce Galaxy A20s arrive avec un grand Panneau de 6,5 pouces avec résolution HD +, un processeur Snapdragon 450 batterie à huit cœurs, 4000 mAh, Connexion Jack 3,5 mm et Triple caméra 13, 8 et 5 mégapixels. Vous ne verrez pas beaucoup de téléphones dans cette gamme de prix avec autant de fonctionnalités.

Et si vous voulez toujours acheter: plus de coupons

AliExpress ne s’arrêtera pas jusqu’à ce que j’utilise tous les coupons, et ici nous vous en laissons quelques-uns afin que vous puissiez les utiliser dans les milliers de produits qui seront en vente aujourd’hui jusque tard dans la matinée.

BF2020ES3: 3 € de réduction pour les achats supérieurs à 30 €BF2020ES5: 5 € de réduction pour les achats supérieurs à 50 €BF2020ES7: 7 € de réduction pour les achats supérieurs à 70 €BF2020ES10: 10 € de réduction pour les achats supérieurs à 100 €BF2020ES12: 12 € de réduction pour les achats supérieurs à 120 €blackfriday20: 20 € de réduction pour les achats supérieurs à 190 €blackfriday30: Remise de 30 € pour les achats supérieurs à 290 €BF2020NEW: 4 € de réduction pour les achats supérieurs à 5 €