Plus ou moins un mois après le lancement, OnePlus a déjà publié deux mises à jour logicielles pour son NORD, un milieu de gamme respectable – probablement la meilleure proposition à moins de quatre cents euros – qui a conquis le cœur et les poches de nombreux utilisateurs.

L’entreprise publie maintenant un troisième mise à jour qui amène OxygenOS à la version 10.5.5. La mise à jour appliquer les améliorations de la caméra, à la batterie est résout certains problèmes système.

OnePlus Nord est mis à jour, voici toutes les actualités

Avec cette mise à jour, OnePlus voulait améliorer considérablement la qualité d’image pris avec OnePlus Nordavec une attention particulière à la caméra Macro. Suite à la mise à jour, il sera possible de capturer des détails plus nets et des couleurs plus précises et vives, en retournant des clichés fantastiques. En plus de cela, la netteté des images prises dans des conditions de faible luminosité a également été améliorée.

Si vous êtes curieux de connaître en détail les innovations introduites par la nouvelle mise à jour, voici le journal complet des modifications pour OnePlus Nord:

Système

Interface de réglage du volume améliorée

Correction d’un problème de redémarrage du système lorsque le mode forme libre est activé

Correction de OnePlus Note fonctionnant toujours en arrière-plan

Caméra

Amélioration de la netteté des images prises avec la caméra frontale dans des conditions de faible éclairage

Amélioration de la netteté des images prises avec la caméra macro

Amélioration de la vivacité et de la précision des couleurs des images prises avec la caméra macro

Batterie

Amélioration de la consommation d’énergie globale

Amélioration de la gestion de la recharge par le système

La mise à jour est actuellement en phase de déploiement. Faites-nous savoir si vous l’avez reçu et si vous avez remarqué des améliorations!