Le OnePlus Nord était un smartphone très bien accueilli de la marque, qui se démarquait en partie grâce à son prix inférieur à celui de la gamme OnePlus 8. Cependant, il n’a pas été diffusé à l’échelle mondiale, n’arrivant qu’en Europe et dans certaines régions d’Asie. Dans les jours qui ont suivi le lancement, OnePlus a confirmé qu’un téléphone de marque Nord atterrirait aux États-Unis cette année.

Bien que la société n’ait partagé aucun détail sur ce téléphone, les fuites l’ont fait, peignant une image d’un «OnePlus Nord Lite» qui devrait être encore plus abordable que le Nord standard.

Nous ne savons pas encore exactement quels coins devront être coupés pour cela, mais cela devrait conserver les éléments essentiels qui rendent les téléphones OnePlus attrayants: un affichage à taux de rafraîchissement élevé, une expérience logicielle propre, une charge rapide et plusieurs caméras.

Le nom du téléphone n’est pas non plus clair à ce stade. Certaines fuites suggèrent qu’il pourrait s’appeler OnePlus Aurora, tandis que d’autres le désignent comme le Nord Lite, et nous avons également entendu parler du OnePlus Clover – bien que ce soit un nom de code. À part le nom, nous commençons à entendre certaines choses sur le téléphone, que vous trouverez ci-dessous.

Mettre à jour: Une liste détaillée des spécifications pour le « OnePlus Clover » (qui est probablement un nom de code pour le OnePlus Nord Lite) a fuité, indiquant un téléphone bas de gamme avec une batterie massive et un prix minime.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Un smartphone OnePlus encore plus abordableQuand est-il sorti? Dans les mois à venirCombien cela coûtera-t-il? Encore moins que le OnePlus Nord

OnePlus n’a pas suggéré de calendrier pour son prochain lancement de téléphone (sauf «plus tard cette année»), mais il ne reste plus beaucoup de mois dans l’année. Et selon un tweet de Chun, un tipster Twitter, le OnePlus Nord Lite pourrait être lancé dès la fin du mois de septembre en Inde.

Cependant, le tweet ne mentionne pas le nom du Nord, il se réfère simplement à un téléphone OnePlus, il se peut donc qu’ils parlent d’un autre combiné.

Une autre possibilité est que le OnePlus Nord Lite puisse atterrir aux côtés de la série OnePlus 8T, qui pourrait elle-même atterrir en septembre en fonction de sa forme antérieure, mais pourrait également atterrir en octobre ou en novembre.

En ce qui concerne le coût du OnePlus Nord Lite, la source ci-dessus a indiqué un prix en Inde de 16000 à 18000 Rs, ce qui, en prenant la valeur moyenne de cela, serait d’environ 230 $ / 175 £ / 320 AU $. C’est nettement moins que le prix de départ de 379 £ / 28000 Rs (environ 480 $, 680 AU $) du OnePlus Nord.

Le prix réel pourrait être encore inférieur à ce que suggère cette conversion, car selon une «source d’initié», un prochain téléphone OnePlus ne coûtera que 200 $ (environ 150 £ / 275 AU $).

Bien sûr, cela ne nous aide pas beaucoup avec d’autres régions car nous ne nous attendons pas à une comparaison de prix exacte, mais cela devrait signifier que le nouveau téléphone est un peu moins cher que le OnePlus Nord. C’est si l’une ou l’autre de ces fuites est correcte, mais nous les prendrions avec une pincée de sel pour le moment.

Conception et affichage

Le Nord Lite conservera-t-il l’écran 90Hz du Nord? (Crédit d’image: TechRadar)

Nous ne savons pas encore grand chose sur la conception du OnePlus Nord Lite, mais s’il est effectivement lancé sous ce nom, il est susceptible de ressembler au Nord.

Cependant, on ne sait pas si le téléphone conservera le dos en verre du Nord, car étant donné le prix probablement plus bas, nous ne serions pas surpris s’il passe au plastique.

En ce qui concerne l’écran, il s’agit d’un écran LCD IPS de 6,52 pouces 720 x 1560. Ce OnePlus Nord.

OnePlus a mentionné que tous ses téléphones à partir de maintenant auront également un taux de rafraîchissement élevé, donc si aucune exception n’est faite pour le Nord Lite, il pourrait être l’un des téléphones les plus abordables avec un panneau de 90 Hz.

Performance

C’est là que les choses se compliquent car nous avons plusieurs sources revendiquant plusieurs chipsets différents pour le OnePlus Nord Lite. Selon les rumeurs, le OnePlus Nord Lite serait pour la première fois livré avec un chipset Snapdragon 690, qui apporterait la 5G à un prix abordable – encore moins cher que le Snapdragon 765G dans le Nord standard.

Une autre source affirme cependant que le Nord Lite pourrait être livré avec un chipset encore moins cher comme le Snapdragon 662 ou le Snapdragon 665, qui ne prennent pas en charge la 5G.

Et depuis lors, nous avons entendu parler d’un chipset Snapdragon 460 encore plus bas de gamme associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (plus un emplacement pour carte microSD).

Un point de repère a cependant indiqué 6 Go de RAM, il y a donc un désaccord là aussi. Bien sûr, il est possible que le OnePlus Nord Lite soit disponible dans plusieurs configurations avec des quantités de RAM différentes.

Appareil photo et batterie

Le OnePlus Nord possède de nombreuses caméras (Crédit image: TechRadar)

Le OnePlus Nord possède un grand nombre de caméras, avec quatre à l’arrière et deux à l’avant, et bien que nous ne sachions pas encore ce que le OnePlus Nord Lite offrira, nous nous attendons à ce que le nombre diminue.

En effet, la rumeur d’une caméra jusqu’à présent suggère qu’il y aura trois caméras arrière – une principale de 13MP, puis une paire de 2MP (probablement à des fins de profondeur et de macro).

En ce qui concerne la batterie, une source suggère que le OnePlus Nord Lite en aura une étonnamment massive de 6000 mAh. C’est plus grand que celui de 4 115 mAh du Nord standard.

La même source indique une charge de 18 W, une vitesse qui semble probable, car une certification sur le site Web de TUV Rheinland (une entreprise qui gère les normes technologiques) répertorie un nouveau chargeur de 18 W de OnePlus.

Ce serait une étape importante par rapport à la charge de 30 W du OnePlus Nord, mais cela devrait toujours recharger le téléphone à un taux raisonnable.

OnePlus Nord Lite: ce que nous voulons voir

Nous attendons toujours que OnePlus annonce son prochain Nord, mais voici ce que nous en attendons.

1. Un prix de départ très bas

Avec un prix de départ de 379 £ (environ 480 $, 680 AU $), le OnePlus Nord est déjà assez abordable, mais c’est sans aucun doute un prix de milieu de gamme. Pour le OnePlus Nord Lite, nous voulons que le prix soit encore nettement inférieur, afin qu’il puisse rivaliser avec les goûts de la gamme Moto G.

2. Un affichage à taux de rafraîchissement élevé

Le OnePlus Nord (Crédit image: Future)

OnePlus a toujours été axé sur l’expérience autant que sur les spécifications brutes. Donc, pour conserver la sensation de douceur pour laquelle les téléphones de la marque sont connus, nous espérons que le OnePlus Nord Lite dispose d’un écran à 90 Hz, même si cela signifie passer à un panneau LCD.

3. Caméras polyvalentes

En ce qui concerne les caméras, le Nord a beaucoup de concurrence. De la simplicité du vivaneau à objectif unique du Google Pixel 4a aux configurations à quatre caméras haute résolution de marques comme Redmi et Realme, il existe de nombreuses options abordables pour les fans de photographie.

Donc, pour le OnePlus Nord Lite, nous espérons que l’expérience de la caméra ne sera pas trop diluée par le Nord plein. Si OnePlus peut fournir de nombreux appareils photo à bas prix sur le Nord Lite, il pourrait avoir un téléphone très tentant entre les mains.

4. Charge rapide

Tous les téléphones OnePlus actuellement disponibles se chargent rapidement et nous ne voulons pas que cela change pour le OnePlus Nord Lite.

Malheureusement, il y a des preuves qu’il pourrait n’avoir qu’une charge de 18W, plutôt que le 30W du Nord, mais même cela serait raisonnable si le prix est correct.

5. Large disponibilité

Le OnePlus Nord n’est disponible que dans certaines régions du monde, et n’est notamment pas disponible aux États-Unis ou en Australie. Pour le OnePlus Nord Lite, nous aimerions voir une disponibilité plus large, avec ces régions couvertes ainsi que le Royaume-Uni – afin que les acheteurs puissent choisir le Nord pour lequel opter.