La bataille des offres commence dans la semaine du Black Friday sur AliExpress Plaza.

La Semaine du vendredi noir a déjà commencé. Vendredi prochain, 27 novembre, une série d’offres suivra du jamais vu sur AliExpress, mais aujourd’hui nous commençons avec un lot de 10 produits avec rabais succulents cela ne laissera personne indifférent.

Ce sont 3 mobiles, 2 appareils portables, une télévision intelligente et de nombreux autres gadgets proposés qui tu les aimeras. N’oubliez pas que si vous avez ajouté l’un de ces produits à votre panier la semaine dernière, ils peuvent désormais être à vous pour ce super prix que nous vous montrons. Et à la fin, nous vous en montrerons un série de coupons supplémentaires Avec lequel vous pouvez obtenir des réductions sur autant de produits de la promotion.

Offres de Pre-Black Friday sur AliExpress Plaza

OnePlus Nord N10

Ce OnePlus Nord N10 vient d’inonder le milieu de gamme avec OxygenOS. Pour seulement 195 €, vous pouvez avoir un terminal Android avec Snapdragon 690 comme noyau central, accompagné de 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, écran de 6,49 pouces avec résolution Full HD + et Soda 90Hz, batterie 4300 mAh avec charge rapide à 30W, NFC, prise jack 3,5 mm et 4 caméras arrière de 64, 8, 2 et 2 mégapixels. N’oubliez pas la technologie 5G dans ses tripes.

Acheter sur AliExpress: OnePlus Nord N10 6 + 128 Go

POCO X3 NFC

La sensation du milieu de gamme arrive avec ce terminal pour ‘LITTLE’ moins de 200 €. Nous avons un processeur dédié au jeu, tel que Snapdragon 732G, avec 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. À tout cela s’ajoute son grand écran de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + et Taux de rafraîchissement de 120 Hzainsi qu’un énorme Batterie de 5160 mAh avec charge rapide à 30W, caméra arrière quad de 64, 13, 2 et 2 mégapixels, NFC, connexion jack 3,5 mm et des possibilités infinies au quotidien.

Acheter sur AliExpress: POCO X3 NFC 6 + 64 Go

Xiaomi Mi Band 5

Le sensationnel Mi Band a une cinquième édition, et avec elle vient de nombreuses améliorations, aujourd’hui, pour un prix très appétissant. Nous parlons d’un portable très demandé dans le monde entier et pour seulement 22 €. Le Mi Band 5 a un Affichage Amoled 1,1 ″ de grande couleur et visibilité à l’extérieur, accompagné d’un capteur de fréquence cardiaqueaccéléromètre, podomètre, 11 modes sportifs Connexion Bluetooth 5.0 pré-installée et basse consommation. Et le meilleur de tous, sa batterie, d’une durée de plus de 20 jours avec une utilisation normale. Vous pouvez aussi contrôle ta musique et votre appareil photo depuis l’écran de votre Mi Band 5.

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi Band 5

Téléviseur intelligent LG UN7400 55 ″

Il est temps de renouveler notre ancienne télévision. Cette Smart TV de LG inondera nos salons de nouvelles couleurs et luminosité avec ce modèle rénové en 2020. Le modèle UN7400 monte un panneau IPS de 55 pouces avec résolution 4K (3840 × 2160 pixels), pris en charge par la technologie TruMotion 100, obtenez des images en mouvement plus fluides. Son processeur quad-core est capable de déplacer cette résolution avec Active HDR à tout moment pour 60 images par seconde et sans ébouriffer. D’un autre côté, roulez 2 haut-parleurs 20 W RMS qui améliorera vos films, séries et jeux vidéo préférés grâce à la technologie Voix claire III pour entendre un dialogue plus clair.

Acheter sur AliExpress: Smart TV LG UN7400 55 ″

Roborock S5 Max

le aspirateur robot par excellence Il baisse historiquement son prix à 322 € grâce à un coupon AliExpress. Ce robot Roborock, que vous pouvez avoir à domicile en 3 jours, il a un Réservoir de 290 ml pouvoir éponger, Puissance d’aspiration de 2000 PA pour l’aspirateur et une batterie de 5200 mAh pour l’alimentation nettoyer pendant des heures. Son laser parvient à capturer sur votre mobile la carte exacte de la pièce qu’il nettoie afin que, lors du prochain nettoyage, vous puissiez apprendre des obstacles qu’il a rencontrés. C’est un robot qui en rupture de stock le 11/11, il doit y avoir une raison.

Acheter sur AliExpress: Roborock S5 Max

Teclast M30 Pro

Touchez le moment de cette grande tablette Android. Nous sommes face à un terminal 10,1 pouces avec une résolution de 1920 × 1200 pixels, une connectivité 4G, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne (extensible), un processeur huit cœurs, et une batterie qui vous offrira une autonomie de 10 heures. Il dispose d’une connexion USB-C pour télécharger et transférer des fichiers, ainsi que d’un GPS intégré et d’un WiFi bi-bande (2,4 et 5 GHz). Une dernière réduction de prix plus que jamais.

Acheter sur AliExpress: Teclast M30 Pro

realme X3 SuperZoom

S’il y a une marque qui cette année est avancer à un rythme inhabituel c’est realme. La société appartenant à Oppo lance un nouveau smartphone tous les quelques mois qui améliore tout ce qui précède. Ce realme X3 SuperZoom arrive chargé avec de grandes spécifications comme si un processeur Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, écran de 6,6 pouces avec résolution Full HD + et Taux de rafraîchissement de 120 Hz, Batterie de 4 200 mAh avec charge rapide à 30 W et puce NFC. Et le meilleur de tous, et d’après ce que son nom lui donne, un appareil photo quad 64, 8, 8 et 2 mégapixels avec un Zoom 60X. Et si vous êtes un joueur, la technologie Refroidissement liquide il gardera votre mobile à une bonne température.

Acheter sur AliExpress: realme X3 SuperZoom 8 + 128 Go

Montre Huawei FIT

Pourquoi dépenser beaucoup d’argent pour une smartwatch haut de gamme alors que vous possédez cette Huawei Watch FIT pour moins de 100 €. Cette smartwatch a un écran rectangulaire avec la technologie Amoled 1,64 pouces, GPS intégré, batterie pour 10 jours d’autonomie et capteurs de fréquence cardiaque et saturation en oxygène en sang. Si l’accéléromètre et le gyroscope vous aideront à obtenir les meilleures données de étapes et qualité du sommeil chaque jour. Personnalisez votre écran avec les milliers de couvertures que vous trouverez sur le net.

Acheter sur AliExpress: Montre Huawei FIT

Aspirateur à main Dreame V9P

Nombreux sont les aspirateurs portables sans fil qui sont lancés chaque année, mais comme ce Dreame V9P, peu. Cet aspirateur a un Puissance d’aspiration de 20000 PA (10 fois plus que n’importe quel aspirateur robot ordinaire). Votre batterie nous donnera un 60 minutes d’autonomie, selon le type de surface que nous nettoyons et l’énergie que nous utilisons. D’autre part, son moteur est capable de tourner avec une vitesse allant jusqu’à 100 000 tr / min à pleine puissance. Et ne vous inquiétez pas des acariens et de la poussière dans l’environnement, car grâce à son Filtrage HEPA 5 phases, il ne restera plus rien qui vous dérangera par terre. Son apparence est très frappante et son prix aujourd’hui, bien plus encore.

Acheter sur AliExpress: Dreame V9P

Mini projecteur Xiaomi

Xiaomi fabrique également des projecteurs pour la maison et les ordinateurs portables. C’est une mini coupe, mais ne vous laissez pas tromper par son nom. Le projecteur Mi Mini de Xiaomi a un Résolution native 1080p, Son Dolby sur votre paire d’enceintes, avec Android 9 à l’intérieur, Chromecast intégré et Technologie DLP. Il est capable d’émettre un écran de jusqu’à 120 pouces à la plus haute qualité et offre 500 lumens ANSI totalement efficace. Seulement pèse 1,3 kg et son taux de rafraîchissement est de 90 Hz.

Acheter sur AliExpress: Mini projecteur Xiaomi 1080p

Ne manquez pas votre achat de la semaine du Black Friday

Si vous êtes arrivé jusqu’ici et que vous n’êtes intéressé par aucun des produits (ce qui me surprend), nous vous laissons une série de coupons à utiliser sur le site AliExpress avec des produits sélectionnés et cela vous laissera le prix tout à fait réduit. Tous sont valides jusqu’au 28 novembre à 9h (heure espagnole).

BF2020ES3: Remise de 3 € pour un achat minimum de 30 €BF2020ES5: 5 € de réduction pour un achat minimum de 50 €BF2020ES7: 7 € de réduction pour un achat minimum de 70 €BF2020ES10: 10 € de réduction pour un achat minimum de 100 €BF2020ES12: 12 € de réduction pour un achat minimum de 120 €blackfriday20: 20 € de réduction pour un achat minimum de 190 €blackfriday30: Remise de 30 € pour un achat minimum de 290 €BF2020NEW: 4 € de réduction pour un achat minimum de 5 €