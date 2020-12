Le Black Friday est terminé, mais Noël se rapproche de plus en plus. Si vous envisagez de donner à quelqu’un – ou à vous-même – un mobile, c’est maintenant une bonne opportunité. Pour vous aider, nous sélectionnons les meilleurs Offres sur les téléphones Android, accessoires et applications chaque semaine dans nos bonnes affaires de chasse.

Comme toujours, nous avons un mélange d’offres allant des produits phares comme le Samsung Galaxy S20 FE aux puissants milieu de gamme comme le OnePlus Nord et plusieurs mobiles à moins de 200 euros. Ne manquez pas nos offres aujourd’hui!

Téléphones Android proposés

Samsung Galaxy S20 FE 5G pour 529 euros. Le Samsung Galaxy S20 FE est une réédition du produit phare de Samsung pour les fans, avec un prix un peu plus serré. Ce haut de gamme avec Exynos 990, connectivité 5G et écran AMOLED 120 Hz peut être le vôtre pour 529 euros sur eBay, avec 128 Go de stockage.

OnePlus Nord pour 359,99 euros. Le OnePlus Nord est l’un des téléphones 5G au meilleur rapport qualité-prix, avec Snapdragon 765G, un écran AMOLED à 90 Hz et six objectifs au total (quatre à l’arrière et deux à l’avant). Son prix officiel est déjà très bon, mais celui d’eBay est encore meilleur: 359,99 euros.

OnePlus Nord 5G 8 Go 128 Go 6,44 “Fluid AMOLED 48MP Déverrouillé Gris Bleu

Realme X3 SuperZoom pour 329 euros. Le Realme X3 SuperZoom n’est pas 5G, mais il a toute la puissance du Snapdragon 855+, un écran de rafraîchissement de 120 Hz et de nombreux objectifs, avec un zoom 5x. Sur Amazon, vous pouvez en obtenir un pour 329 euros, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Realme X50 5G pour 279 euros. Aussi Realme, mais désormais 5G, le Realme X50 5G a un prix très attractif en ce moment sur Amazon: 279 euros. Pas mal pour un mobile 5G avec Snapdragon 765G, écran 120 Hz et charge rapide 30W.

Xiaomi POCO X3 pour 209 euros. Le POCO X3 est toujours l’un des téléphones les plus convoités de l’année, avec Snapdragon 732G, écran 120 Hz, quad caméra, une excellente batterie et un prix très raisonnable. Vous l’avez encore plus serré sur eBay: 209 euros.

Xiaomi Redmi Note 9S pour 179 euros. Déjà en dessous de 200 euros, nous avons le Xiaomi Redmi Note 9s, qui se distingue par une énorme batterie de 5020 mAh avec une charge de 18W, une caméra quad et un Snapdragon 720G. Sur eBay, vous pouvez en obtenir un pour 179 euros.

Xiaomi Redmi Note 9S Global Version 6.67 “FHD + QC 18W Garantie 2 ans

Realme 6s pour 159 euros. Le Realme 6s est un mobile avec Helio G90T, écran 90 Hz, quad caméra et batterie avec charge rapide 33W qui a été lancé pour 199 euros, mais maintenant il peut être le vôtre pour 159 euros, sur Amazon.

Moto G9 Play pour 149 euros. Pour environ 149 euros, vous pouvez ramener à la maison le Moto G9 Play, un mobile sans prétention qui se distingue par sa batterie de 5000 mAh avec une charge de 20W et Snapdragon 665.

Realme C3 pour 99 euros. Nous terminons notre liste avec un terminal à moins de 100 euros, le Realme C3. C’est un mobile d’entrée de gamme avec une batterie de 5000 mAh, un Helio G70 et une triple caméra que vous pouvez emporter chez vous pour 99 euros, sur Amazon.

Accessoires réduits

Xiaomi Air2 SE Airdots. Si vous recherchez des écouteurs sans fil ordinaires et très bon marché, il vous sera difficile de trouver des écouteurs moins chers et une marque bien connue comme le Xiaomi Air2 SE Airdots. Sur Amazon, ils sont réduits et restent à 29,59 euros.

Samsung Galaxy Buds Live. Les autres écouteurs sans fil en vente sont les Samsung Galaxy Buds Live, avec une forme de haricot et une bonne qualité sonore. Ils coûtent 199 euros, mais sur Amazon vous les trouverez maintenant pour 129,99 euros.

SAMSUNG Galaxy Buds Live – Casque sans fil Bluetooth I 3 microphones I Technologie AKG I Couleur Blanc [Versión española]

Amazfit GTS. La smartwatch Amazfit à écran rectangulaire, Amazfit GTS, vous donne l’heure, enregistre vos activités sportives, vous informe de toutes les notifications, mesure votre pouls et vous pouvez l’obtenir pour 99 euros sur Amazon si vous utilisez le coupon disponible.

Montre HUAWEI FIT. Exactement la même chose vous coûtera la Huawei Watch Fit, avec des caractéristiques similaires et qui possède également un écran rectangulaire, bien que plus allongé. C’est pour 99 euros sur Amazon.

Applications et jeux Android proposés

Quête du Titan 7,99 euros 2,49 euros

Planescape: Torment: édition améliorée 10,99 euros 4,69 euros

Prune 4,39 euros 0,99 euros

Tablette de calcul CalcNote Pro 5,99 euros 4,19 euros

zipNship – Partagez des photos sans perte de qualité 1,79 euros gratuit

Usure des tuyaux de pas 1,09 euros offert

Riven: la suite de Myst 4,49 € 1,59 €

Âmes capricieuses 7,99 euros 1,59 euros

Plus d’offres?

Si vous rejoignez Amazon Prime, vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours (après 36 euros par an) pour profiter d’une livraison rapide gratuite, d’un accessoire prioritaire aux offres, de services tels que Prime Video, Prime Music, Prime Reading et d’un stockage de photos illimité. De plus, si vous êtes étudiant, devenir étudiant principal coûte la moitié et vous avez un essai de 90 jours.

Sérieusement, vous n’en avez pas assez? Ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup plus d’offres: vous pouvez vous tenir au courant des principales que nous avons découvertes dans la chasse aux bonnes affaires de Xataka, Xataka Móvil, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof et Applesfera, ainsi qu’avec nos collègues de Compradicción et aussi dans ce Magazine Flipboard. Vous pouvez voir toutes les bonnes affaires qu’ils publient sur Twitter et Facebook, et même vous abonner à leurs publicités via Telegram.

Nous vous rappelons que si vous connaissez ou vous trouvez une offre sauvage qui apparaît soudainement lors de vos moments de navigation libre, vous disposez de l’espace des commentaires, comme toujours, pour que élargir ces bonnes affaires que l’Internet nous donne chaque semaine. Et si vous en voulez plus, nous reviendrons vendredi prochain. Bon week-end à tous!

Remarque: certains des liens publiés ici proviennent d’affiliés. Malgré cela, aucun des articles cités n’a été proposé ni par les marques ni par les magasins, leur introduction étant une décision unique de l’équipe de rédaction.

Partagez les bonnes affaires de chasse: OnePlus Nord, POCO X3, Realme X3 SuperZoom, Xiaomi Redmi Note 9s et bien d’autres à des prix incroyables