La journée des célibataires (11/11) approche à grands pas et la bonne nouvelle est que, quel que soit votre état matrimonial, des offres commencent à apparaître sur des sites comme eBay. Célibataire, marié ou séparé, l’endroit à trouver les meilleures offres mobiles est toujours notre chasse aux bonnes affaires hebdomadaire.

Que vous recherchiez un nouveau OnePlus 8T à prix réduit ou que vous préfériez un OPPO Reno 10x avec aileron de requin ou des téléphones portables bon marché de l’ordre de 300 euros ou des accessoires tels que Fire TV fortement réduitNe manquez pas nos offres dès aujourd’hui sur les téléphones, accessoires et applications Android.

Téléphones Android proposés

OnePlus 8T pour 505 euros. Le OnePlus 8T est un puissant haut de gamme avec Snapdragon 865, un écran à rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, une caméra quad 48 mégapixels et une très bonne autonomie, avec une charge rapide de 65W. En utilisant les coupons du vendeur sur Aliexpress, vous pouvez personnaliser le 8/128 Go pour 505 euros.

Xiaomi Mi 10T pour 449 euros. Cette année, le Xiaomi Mi 10T n’a pas de caméra motorisée, mais en échange, il bat des records de vitesse de rafraîchissement de l’écran, atteignant 144 Hz. Tout cela avec Snapdragon 865, triple caméra de 64 mégapixels et un prix encore meilleur sur eBay. Si vous utilisez le coupon P1111, vous obtenez le 6/128 pour 449 euros.

Oppo Reno 10X Zoom pour 369 euros. L’OPPO Reno 10x Zoom de l’année dernière comprend son module particulier d’aileron de requin motorisé, un grand écran et une caméra 48 + 8 + 13 + ToF avec zoom hybride 10x. Il valait 799 à l’époque et maintenant vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 369 euros.

OPPO – Reno 10X Zoom (écran 6,6 “FHD +, 8 Go / 256 Go, Snapdragon 8150, 4065 mAh, charge rapide VOOC 3.0, Dual SIM Android 9) Noir

OnePlus Nord pour 325 euros. Le OnePlus Nord est un mobile 5G milieu de gamme intéressant qui se distingue par son écran 90 Hz, son quad caméra 48 mégapixels et son excellent rapport qualité-prix. Ce prix peut être encore plus abaissé si vous utilisez les coupons du vendeur sur Aliexpress, restant à 325 euros.

Realme X50 5G pour 279 euros. Le Realme X50 5G bénéficie d’une grande autonomie même en utilisant l’écran avec un rafraîchissement de 120 Hz, il dispose d’un quad caméra de 48 mégapixels, Snapdragon 765G et peut être le vôtre pour le prix modique de 279 euros, sur Amazon.

OnePlus Nord N10 pour 266,59 euros. Le OnePlus Nord N10 est le mobile le moins cher de la marque de tous les temps.Il est également 5G et dispose d’un écran 90 Hz et d’un appareil photo à quatre objectifs. Sur Aliexpress, si vous utilisez le coupon OPLUSN10, vous l’avez pour seulement 266,59 euros.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G pour 249 euros. Le Xiaomi Mi 10T Lite est l’un des téléphones 5G les moins chers, avec Snapdragon 765G, écran AMOLED et une grande autonomie. Il est réduit à 249 euros sur Amazon.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G – Smartphone 6 + 64 Go, 6,67 “FHD + DotDisplay, Snapdragon 750G, Quad Camera 64 MP avec AI, 4820 mAh, Rose Gold (Version officielle), avec Alexa Hands-Free

Realme 7 Pro pour 244,46 euros. Le Realme 7 Pro est un mobile de milieu de gamme intéressant avec Snapdragon 720G, écran à réponse tactile 180 Hz et caméra quad 64 MP. Avec le coupon REALME777, ce sera le vôtre pour 244,46 euros, sur Aliexpress.

POCO X3 pour 211,65 euros. Le POCO X3 est l’un des téléphones à bas prix de l’année, avec Snapdragon 732G, un écran de rafraîchissement de 120 Hz, un quad-caméra de 64 mégapixels et une grande batterie de 5160 mAh. Sur eBay, vous pouvez l’obtenir pour 211 euros, avec le coupon P1111.

Realme C11 pour 89 euros. Le Realme C11 est un terminal d’entrée de gamme, avec Helio G35, double caméra et une grande batterie de 5000 mAh. C’était très bon marché comme toujours et c’est un peu moins cher maintenant: 89 euros sur Amazon.

Accessoires réduits

Fire TV Stick en solde. Si vous aviez un œil sur un Amazon Fire TV, ils bénéficient actuellement de réductions importantes. Le Fire TV Stick Lite est pour 19,99 euros, le Fire TV avec télécommande pour 22,99 euros, le Fire TV 4K pour [39,99 euros](39,99 https://www.amazon.es/dp/B07PW9VBK5) et le Fire TV Cube 2ème génération pour 79,99 euros.

Huawei Watch GT 2 Sport pour 122 euros. La Huawei Watch GT 2 Sport est une montre intelligente avec un écran AMOLED avec GPS, une mesure continue du pouls et une grande autonomie, vous pouvez donc oublier de la recharger en plus d’une semaine. Sur Amazon, vous le trouverez pour 122 euros.

Realme Buds Air Neo pour 31,99 euros. Ils ressemblent aux AirPods, mais les Realme Buds Air Neo avec une bonne qualité sonore, un mode de faible latence pour les jeux et un prix attractif, ce qui l’est encore plus avec la réduction de PcComponentes: ils restent à 31,99 euros.

Applications et jeux Android proposés

Les chemins de fer 4,79 euros gratuits

Traffix 2,39 euros gratuits

Worms 2: Armageddon 4,49 € 1,09 €

Vers 3 4,49 € 1,09 €

Les évadés: Prison Break 5,49 euros 1,29 euros

The Escapists 2: Pocket Breakout 7,99 euros 1,89 euros

Protégé 4,49 € 1,09 €

Penarium 2,29 euros 1,09 euros

Floqueurs 1,69 euros 0,69 euros

NEMa – matrice de note sonore / hauteur tonale 0,99 euros gratuit

Royaume deux couronnes 10,99 euros 6,99 euros

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition 17,99 euros 5,49 euros

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Editi 17,99 euros 5,49 euros

Règne 3,19 euros 0,99 euros

Règne: Sa Majesté 3,19 euros 0,99 euros

Reigns: Game of Thrones 3,49 euros 2,09 euros

Plus d’offres?

Sérieusement, vous n’en avez pas assez? Ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup plus d’offres: vous pouvez vous tenir au courant des principales que nous avons découvertes dans la chasse aux bonnes affaires de Xataka, Xataka Móvil, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof et Applesfera, ainsi qu’avec nos collègues de Compradicción et aussi dans ce Magazine Flipboard. Vous pouvez voir toutes les bonnes affaires qu’ils publient sur Twitter et Facebook, et même vous abonner à leurs publicités via Telegram.

Nous vous rappelons que si vous connaissez ou vous trouvez une offre sauvage qui apparaît soudainement lors de vos moments de navigation libre, vous disposez de l’espace des commentaires, comme toujours, pour que élargir ces bonnes affaires que l’Internet nous donne chaque semaine. Et si vous en voulez plus, nous reviendrons vendredi prochain. Bon week-end à tous!

