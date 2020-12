OnePlus Nord vs POCO F2 Pro, quelle gamme milieu / premium choisir?

Bien que nous aimions tous les téléphones haut de gamme dotés de processeurs à la pointe de la technologie, d’appareils photo de haute qualité et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure, il est également vrai que la plupart de ces appareils ne conviennent pas à toutes les poches.

Bien que l’on puisse penser que le prix des smartphones a atteint un sommet, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Pratiquement tous les téléphones haut de gamme des différentes marques coûte plus de 1000 euros, un chiffre que tout le monde ne peut évidemment pas se permettre.

Heureusement sur Android, il existe de nombreuses options et bien que payer 1000 euros pour un appareil soit hors de notre portée, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas obtenir d’appareils vraiment spectaculaires. Parce que le milieu / haut de gamme est tellement à la mode sur Android avec des téléphones à la limite de l’excellence à des prix très compétitifs.

Deux des meilleurs représentants de cette gamme milieu / haut / haut de gamme sont le OnePlus Nord et le POCO F2 Pro. Lequel des deux est le meilleur? Nous les comparons!

Conception et affichage: le 60 Hz du POCO F2 Pro est insuffisant

Bien qu’aucun des deux téléphones ne puisse être considéré comme “compact”, Le OnePlus Nord est un téléphone avec des mesures plus contenues et un poids légèrement inférieur. Désormais, la conception du terminal OnePlus pourrait être considérée comme “fade” et si l’on enlève le logo de l’entreprise, le OnePlus Nord ne diffère guère des autres terminaux milieu de gamme et même bas de gamme. Bien sûr, le OnePlus Nord est très bien construit, car il combine le plastique sur les côtés avec le verre à l’arrière.

Quant au design du POCO F2 Pro, c’est quelque chose de plus original mais néanmoins c’est toujours une copie conforme du Redmi K30 avec un corps en verre et aluminium légèrement bombé à l’arrière.

Quant aux écrans, le OnePlus Nord dispose d’une dalle de 6,44 pouces et sa résolution est Full HD +, bien que son point fort est le taux de rafraîchissement de 90 Hz. D’autre part, le POCO F2 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces de diagonale, avec une résolution Full HD + et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un chiffre bas non seulement aujourd’hui, mais aussi pour un terminal de plus de 400 euros.

Pour tout cela et bien que le design du OnePlus Nord ne soit pas quelque chose qui attire vraiment l’attention, Nous considérons que l’écran 90Hz du OnePlus Nord fait pencher la balance en sa faveur.

Caméras: pas de surprise, les deux options se rencontrent largement

En termes de photographie, le OnePlus Nord mise tout sur les chiffres. Pas moins de six capteurs composent la partie photographique du téléphone: quatre situés derrière et deux à l’avant. Configuration qui nous rappelle le OnePlus 8 et dont le prix est bien plus élevé que le OnePlus Nord.

On parle d’un appareil photo principal Sony IMX586 de 48 mégapixels, soutenu par un ultra grand angle de 8 mégapixels. Enfin, la “macro” et les capteurs de profondeur désormais classiques apparaissent sur la scène que personne n’a jamais demandé.

Sur le devant, Le Nord est le premier mobile de l’histoire de OnePlus avec deux caméras frontales, un appareil photo principal de 32 mégapixels – la plus haute résolution jamais vue sur le capteur avant d’un mobile de marque – et un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels.

Quant au POCO F2 Pro, cela a un capteur principal de 64 MP, un grand angle de 13 MP, une macro avec autofocus et un quatrième capteur destiné à la profondeur de 2 MP.

Les deux terminaux au niveau de la photographie sont assez intéressants et prouvez que vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent sur un smartphone pour prendre de superbes photos. Par conséquent, nous trouvons ici un niveau très égal entre les deux terminaux, donc si nous recherchons un bon appareil photo dans un terminal, l’une des deux options est un succès.

Batterie: pas de charge sans fil sur les deux terminaux

L’un des points les plus importants d’un smartphone est son autonomie. Il faut que cela puisse être suffisant pour résister à une journée d’utilisation intensive et heureusement, les deux téléphones sont conformes.

La batterie de 4 115 mAh du OnePlus Nord est assez bonne mais pas exceptionnelle. Avec une charge complète (charge rapide 30 W), le terminal est capable de survivre toute une journée sans problèmes, avec de la batterie restante pour le lendemain. En ce qui concerne les heures d’écran allumées, la durée approximative est de 5 ou 6 heures d’écran maximum, des chiffres qui le placent au milieu du tableau dans le segment du milieu de gamme.

Le POCO F2 Pro dispose d’une batterie d’une capacité de 4700 mAh, qui prend en charge la charge filaire rapide –USB Type C– jusqu’à 30 W en plus de prendre en charge les normes Quick Charge 4+ et USB Power Delivery.

Comme on peut le voir, les deux terminaux ont une autonomie similaire et aucun ne se démarque de l’autre. Ça oui, aucun d’entre eux n’a de charge sans fil, une fonction qui nous manque beaucoup.

Processeur et mémoire: qui aimez-vous le plus, maman ou papa?

On peut dire que le OnePlus Nord et le POCO F2 Pro sont des terminaux de milieu de gamme, mais on mentirait. Les deux terminaux ont des spécifications exceptionnelles et bien qu’ils ne soient pas au sommet de la gamme du marché, Oui, nous pourrions les segmenter dans le milieu de gamme haut de gamme si à la mode aujourd’hui.

Le OnePlus Nord dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G avec 8/12 Go de RAM et tout cela accompagné de sa couche de personnalisation OxygenOS, qui malgré le fait que chaque jour, il est un peu plus éloigné d’Android pur, continue d’offrir l’une des meilleures expériences utilisateur du marché. On ne manque pas le OnePlus Nord en plus de puissance et ses performances sont l’un des aspects différentiels qui conduisent de nombreux utilisateurs à le choisir par rapport à ses rivaux plus directs.

Le POCO F2 Pro a un meilleur processeur, car il monte un Snapdragon 865 et 6/8 Go de RAM. Le POCO F2 Pro est une pure force brute et offre des performances presque inégalées aux prix que nous proposons. Maintenant, MIUI soit vous l’aimez, soit vous le détestez. Nous n’allons pas nier que la couche de personnalisation chinoise est l’une des meilleures, mais sur Android pur, elle en a peu et ne convient donc pas à tous les utilisateurs.

Par conséquent, choisir entre le OnePlus Nord ou le POCO F2 Pro en termes de performances est comment choisir entre un père ou une mère et c’est que les deux terminaux sont fantastiques et leur puissance est plus que suffisante pour n’importe quelle tâche, même les jeux vidéo lourds.

Le choix se porte principalement sur la couche de personnalisation de chacun donc la décision doit être quelque chose que vous prenez personnellement.

Connectivité: pas de charge sans fil ni de prise casque sur le OnePlus Nord

Comme nous l’avons vu, les deux appareils ont un matériel vraiment spectaculaire qui en fait des téléphones tout-terrain. Maintenant, si ces appareils ont autant de puissance, Quelle est la différence avec les smartphones qui coûtent plus de 1000 euros?

D’une part, il faut noter qu’aucun des deux terminaux n’a de charge sans fil. C’est une fonction qui n’est pas essentielle mais la vérité est que c’est l’une des lacunes les plus notables des deux appareils. Vers une plus grande abondance Le OnePlus Nord n’a pas non plus de port de prise casque alors soit nous utilisons un adaptateur, soit nous choisissons de nous procurer l’un des nombreux écouteurs sans fil du marché.

Sinon, les deux terminaux sont assez complets en termes de connectivité et d’extras car ils disposent d’un lecteur d’empreintes digitales optique à l’écran, NFC et Bluetooth 5.1 entre autres.

OnePlus Nord vs POCO F2 Pro, lequel choisir?

Comme nous l’avons vu, le OnePlus Nord et le POCO F2 Pro sont deux terminaux très similaires à la fois en termes de performances, de caméra et de connectivité et surtout de prix. Les deux se trouvent entre 400 et 500 euros et offrent tous deux une expérience utilisateur exceptionnelle. Alors lequel choisir?

La décision doit être la nôtre. Préférons-nous une expérience proche de Pure Android ou au contraire préférons-nous MIUI et son interface chaotique? La réponse est compliquée.

C’est une décision très personnelle et la vérité est que les deux appareils sont très uniformes dans pratiquement toutes leurs sections. Particulièrement nous préférons l’expérience OxygenOS et sa simplicité Bien que cela ne signifie pas que MIUI est une mauvaise couche de personnalisation, bien au contraire, c’est le meilleur que nous ayons sur Android.

Quoi qu’il en soit, le OnePlus Nord et le POCO F2 Pro sont deux excellents choix et peu importe celui que nous choisissons, car nous serons fiers de l’achat que nous avons effectué.

