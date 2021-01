OnePlus Nord vs POCO X3: lequel dois-je acheter?

Nous mettons face à face deux terminaux qui placent la barre d’un rapport qualité prix trop élevé pour leurs rivaux.

Xiaomi et OnePlus sont deux marques qui ont appris aux gens qu’il est possible d’avoir un excellent mobile sans laisser de rein dans l’achat. Avec son avance en popularité, les prix de ses téléphones haut de gamme ont également augmenté, mais cela n’a pas conduit à négliger ses autres segments de marché.

Dans le cas de Xiaomi, sa sous-marque POCO, désormais indépendante, a toujours été une lettre de motivation idéale en termes de terminaux bien en dessous du prix du marché, le POCO X3 en est le parfait exemple.

De son côté, OnePlus a dû recourir à une gamme supplémentaire «bon marché», la Nord, afin de ne pas perdre l’essence de son origine: une technologie de pointe à des prix populaires. Le bon travail de cette série de téléphones a été si remarquable que la société prépare déjà de nouveaux ajouts pour prendre le relais du roi du même, le OnePlus Nord, dans un proche avenir.

Nous sommes donc ici confrontés à deux paris différents mais avec la même essence, offrir tout ce qui est possible à un prix de marché qui reste attractif basé sur d’excellentes caractéristiques. Il s’agit du OnePlus Nord et du POCO X3, deux téléphones «à bas prix» que nous analyserons en détail ci-dessous afin que achetez celui qui vous convient le mieux. Nous sommes conscients que leur prix est inégal, mais cela n’empêche pas que les avantages et les inconvénients de l’un et de l’autre soient mis à l’échelle.

Conception et affichage: le OnePlus est élégant, le POCO est un peu plus terreux

Le OnePlus Nord est l’exposant maximum de la gamme Nord et, en raison de ses caractéristiques, il pourrait être une gamme en soi (comme nous l’avons vu dans cette comparaison, il vient concurrencer ses grands frères). Des spécifications comme celles de votre écran font de votre terminal une référence dans le milieu de gamme.

Sans autre distraction, le Nord dispose d’un panneau Fluid AMOLED 6,44 pouces, résolution Full HD + (2400 x 1080 px) et format d’image 20: 9. Ce grand écran est accompagné d’un Taux de rafraîchissement de 90 Hz et verre Gorilla Glass résistant aux rayures 5. Il a une densité de pixels de 408 ppp et un double trou en haut à gauche pour abriter une double caméra frontale.

Dans le cas du POCO X3, on voit comment Xiaomi n’a pas épargné à cet égard malgré son prix plus bas. Nous parlons de ce terminal ayant un Écran LCD de 6,67 pouces avec résolution Full HD + (2400 x 1080 px) et format d’image 20: 9. A tout cela, il faut ajouter un Taux de rafraîchissement de 120 Hz (oui oui 120HZ) et le même Gorilla Glass 5 résistant aux rayures que son rival. La densité de pixels est inférieure, 395 ppp, et il y a un trou au centre pour la lentille frontale.

En termes d’écran, les choses sont en feu.

Passons à la conception, dans le calcul le OnePlus Nord vous voyez un téléphone sobre, avec quelques dimensions de 158,3 x 73,3 x 8,2 mm et un poids de 184 grammes. Ce smartphone est disponible en gris et bleu, ce dernier se démarquant par son élégance et sa touche différenciante. La firme chinoise a choisi plastique pour le côté et verre à l’arrière, quelque chose dont il faut être reconnaissant car, comme nous l’avons dit, au toucher, il se sent Premium.

Pour couvrir le grand écran sur lequel il se vante, le PETIT X3 doit être et est plus grand, concrètement 165,3 x 76,8 x 9,4 mm. Par conséquent, c’est aussi plus lourd, 215 grammes. Il peut également être obtenu en gris et bleu, bien que ce dernier ne soit pas d’une teinte aussi distinctive. Les coupures devaient venir de quelque part et elles le font dans les matériaux, car POCO / Xiaomi n’a utilisé que Plastique.

Caméras: d’agréables surprises dans les deux terminaux

Si quelque chose a été attribué à OnePlus depuis le début de son temps, ce sont les caméras. Cela n’a jamais été son point fort, mais il semble que petit à petit il perfectionne cette section. Avec le OnePlus Nord, vous avez sans aucun doute fait un pas en avant. Ce smartphone monte un caméra arrière quad avec un capteur principal de 48 MP ça répond vraiment bien, comme nous vous l’avons dit dans son analyse.

À côté de l’objectif principal, il y a un Grand angle 8 MP, appareil photo macro 2 MP et capteur de profondeur 8 MP. En outre, le OnePlus Nord propose d’autres options exceptionnelles telles que Enregistrement 4K et ralenti à 240 ips, stabilisation optique et numérique ou double flash LED. Le bloc caméra est situé à gauche dans un format vertical.

En allant à l’avant, nous trouvons un double caméra frontale avec objectif principal 32 MP et autre objectif grand angle 8 MP.

Quant au POCO X3, la surprise est très agréable. Son bon travail en termes d’écran est également perceptible dans les caméras, avec un curieux et grand module de quatre caméras avec forme de rectangle circulaire. En elle résident un Objectif 64 MP, grand angle 13 MP, objectif macro 2 MP et objectif de profondeur 2 MP. Comme nous l’avons déjà détaillé dans son analyse, l’extérieur et avec la lumière naturelle il fera ressortir tout son potentiel, tandis qu’à l’intérieur, quelque chose d’autre souffre. Dans la avant est un appareil photo 20 MP

En tant que fonctionnalités les plus remarquables, il intègre Enregistrement au ralenti 4K Bien qu’il n’ait pas de stabilisation optique, bien qu’il ait une stabilisation numérique. Il dispose également d’un flash LED et d’autres options de photographie manuelle.

Batterie et performances: beaucoup pour toute la journée … et recharge rapide au cas où vous auriez à recharger les batteries

La batterie est peut-être l’aspect dans lequel le POCO X3 peut prendre plus de poitrine par rapport au OnePlus Nord. Au terminal OnePlus on trouve une capacité de charge de 4 115 mAh avec une charge rapide de 30 W, il PETIT X3 peut se vanter d’une batterie de 5160 mAh avec charge rapide de 33 W.

Malgré les différences, aucun d’entre eux ne devrait avoir du mal à atteindre la fin de la journée sur batterie et même deux jours si son utilisation est modérée. En outre, pour le moment, les deux incluent tous les accessoires de charge dans la boîte et maintiennent leur batterie liée au téléphone, sans possibilité d’extraction.

Processeur et mémoire: le OnePlus Nord est un avion et le POCO X3 un petit avion, ils volent à pleine puissance

En termes de processeur et de composants d’accompagnement, OnePlus remporte la bataille (la différence de prix est particulièrement perceptible ici). Le OnePlus Nord équipe une puce Qualcomm Snapdragon 765G 8 cœurs et 2,4 Hz. Ceci est bien pris en charge par 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de ROM. Dans AnTuTu, le mobile a marqué 312 455 points.

Le POCO X3, quant à lui, monte le processeur Snapdragon 732G Qualcomm avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 de ROM. Le téléphone coule abondamment, en particulier dans la section des jeux, marquant 301 581 points dans AnTuTu. De plus, vous pouvez augmenter la capacité de stockage via une carte microSD. Ce même emplacement peut être utilisé pour une autre carte SIM.

Connectivité: la 5G fait la différence ici

Comme lui 5G C’est une tendance actuelle et pour l’avenir, OnePlus Nord sera renforcée à partir de cette section, car inclut la possibilité de se connecter aux réseaux les plus rapides, ce qui n’est pas possible avec le POCO X3. De plus, le Nord équipe également une nouvelle version de Bluetooth, 5.1, tandis que le POCO reste à 5.0.

Même si tout n’allait pas être rose pour OnePlus. Son téléphone pas de prise casque (dans cette gamme de prix ça fait mal), ni radio FM, caractéristiques que le POCO X3 apprécie. Ce que les deux coïncident, c’est dans la section NFC et dans livré en standard avec Android 10, bien que chacun ait sa propre couche de personnalisation.

Autres caractéristiques à considérer

OnePlus a choisi d’inclure le capteur d’empreintes digitales sous l’écran, tandis que POCO a choisi le côté comme point de rencontre entre le doigt et le capteur. Aucun n’est étanche et jusqu’à nouvel ordre, ils viennent avec chargeur dans la boîte.

Le OnePlus Nord et le POCO X3 ont la capacité de deux cartes SIM en même temps et profitez d’un son discret. Ce sont également deux options intéressantes pour les jeux, à la fois par processeur et par taille et qualité d’écran.

OnePlus Nord vs POCO X3: lequel dois-je acheter?

Comme nous l’avons vu, les deux téléphones sont une lettre de motivation de haute carat pour le milieu de gamme, bien que leur prix soit inégal. Alors que OnePlus a placé son terminal au prix public officiel autour de 400 euros, le POCO X3 démarre au prix de marque à partir de 230. Bien sûr, avec des offres, le OnePlus se trouve facilement aux alentours de 330 euros et le POCO X3 borde le 200.

Au final, la différence de prix entre les deux est d’environ 120 euros en moyenne et là tout dépend de votre capacité de dépense. Si vous pouvez vous permettre ce supplément, pour les finitions, les performances et les fonctionnalités, le OnePlus Nord est une option imbattable, combattant même des frères plus âgés comme le 8T.

Si vous pensez que vous en avez assez de ce que vous avez lu sur POCO X3, épargnez-vous la différence. C’est un excellent mobile qui place les comparaisons qualité-prix dans une nouvelle dimension. Franchement, rien d’autre ne peut être proposé pour 200 euros.

