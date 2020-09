Cette année, OnePlus a commencé son voyage dans le monde des smartphones économiques. Pour commencer, il a sorti son appareil OnePlus Nord peu coûteux. Le smartphone a connu un énorme succès et la société a déjà fait savoir qu’il y aurait encore plus de modèles disponibles. Nous aurons au moins deux smartphones, qui seront basés sur Snapdragon 690 et Snapdragon 460.

AndroidCentral a réussi à obtenir des informations sur le plus jeune modèle. Selon eux, l’informateur est fiable, donc ses informations doivent être fiables. Premièrement, la source confirme que la société prépare un smartphone avec un SoC Snapdragon 460. Deuxièmement, le nom de code de l’appareil est Clover.

OnePlus Clover, à venir peut-être à la fin de l’année

Il devrait arriver sur le marché avec un écran LCD de 6,53 pouces et une résolution de 1560 × 720 pixels, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage avec possibilité d’extension via des cartes microSD.

Le smartphone aura un scanner d’empreintes digitales et une triple caméra principale à l’arrière; en plus du capteur principal de 13 mégapixels avec une ouverture f / 2,2, nous pouvions voir une paire de capteurs de 2 mégapixels chacun. La nouvelle fonctionnalité sera une batterie volumineuse de 6000 mAh avec une charge rapide de 18 watts. Le fabricant a trouvé une opportunité de conserver la prise casque 3,5 mm, il existe un support pour Bluetooth 5.0 et le nouveau produit fonctionnera sous Android 10 avec OxygenOS 10.

En regardant les fonctionnalités, l’appareil ressemble au Realme C15, à l’exception de la plate-forme matérielle, du logiciel et du nombre de capteurs dans la caméra principale. L’annonce OnePlus Clover est prévue pour plus tard cette année et promet un prix de 200 $. Nous attendons donc une annonce officielle de la société.