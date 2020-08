OnePlus travaillerait sur un téléphone économique d’entrée de gamme qui coûtera environ 200 USD et sera lancé aux États-Unis avant la fin de 2020.

Baptisé Clover, le nouveau téléphone OnePlus aura un processeur Snapdragon 460, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une batterie de 6000 mAh avec Fast Charge.

OnePlus Clover aura également une triple caméra arrière avec un objectif principal de 13 mégapixels.

Lorsque OnePlus est entré en scène en 2014, le OnePlus One a fait sensation en apportant un prix abordable à un téléphone qui refusait de faire des compromis sur la puissance ou le design. Six ans plus tard, OnePlus vend toujours certains des smartphones Android les plus excitants du marché, mais au fur et à mesure que des fonctionnalités sont ajoutées et que les spécifications s’améliorent, les prix ont grimpé pour correspondre aux téléphones des plus grandes marques, le récent OnePlus 8 Pro au prix de 899 $.

On aurait dit que OnePlus laissait peut-être le marché du milieu de gamme derrière, mais le mois dernier, le OnePlus Nord a apaisé ces craintes, faisant baisser les spécifications d’un téléphone qui coûte moins de 500 $. Le seul problème avec le Nord pour les fans américains de OnePlus était qu’il n’est pas sorti aux États-Unis, mais selon Android Central, OnePlus travaille actuellement sur un téléphone d’entrée de gamme qui sera encore plus abordable et sera disponible dans le monde entier.

Une source interne indique à Android Central qu’un téléphone dont le nom de code est Clover est en cours de développement chez OnePlus et qu’il comportera un écran LCD 720p de 6,52 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne et sera alimenté par un processeur Snapdragon 460. Inutile de dire que ces spécifications sont nettement inférieures à ce que nous avons l’habitude de voir chez OnePlus, Samsung, Apple ou toute autre grande marque, c’est pourquoi le téléphone coûtera environ 200 USD lors de son lancement avant la fin de l’année. L’expression «téléphone à petit budget» est souvent lancée, mais ce serait certainement une.

Le OnePlus Clover n’est clairement pas destiné à rivaliser avec l’iPhone 12 ou le Galaxy Note 20, mais il possède quelques caractéristiques remarquables, notamment une batterie de 6000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18 W et une prise casque de 3,5 mm. OnePlus a rejoint la foule et a abandonné la prise jack 3,5 mm il y a quelques années, mais il reviendra apparemment sur le téléphone le moins cher de la société à ce jour. Et avec une énorme batterie, le Clover devrait vous durer deux jours avec une seule charge.

Une autre caractéristique intéressante du OnePlus Clover sera sa configuration triple caméra arrière, avec un objectif principal de 13 mégapixels aux côtés de deux objectifs de 2 mégapixels. Des sacrifices majeurs doivent être faits pour vendre un téléphone à 200 $ ou moins, mais il semble que OnePlus fasse ce qu’il peut pour apporter des fonctionnalités haut de gamme à son téléphone économique.

Les téléphones à petit budget ne reçoivent pas autant d’attention aux États-Unis qu’en Chine et sur d’autres marchés, mais avec le monde dans un état de trouble et sans fin en vue à la pandémie de coronavirus, un téléphone à petit budget élégant et raisonnablement puissant pourrait être exactement ce que certaines personnes recherchent en cette période des fêtes.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.