Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Personne n’a vraiment demandé cela, mais grâce à l’esprit créatif de Sean Oxprings (développeur de jeux vidéo indépendant), nous avons maintenant OnlyCans: Thirst Date, un jeu dans lequel votre mission est de séduire une variété de boissons pour atteindre leur maximum de bulles.

Tu peux lire: Les fans de Ghost of Tsushima ont collecté plus de 260000 $ pour des réparations sur l’île royale du Japon

Comme si ce n’était pas assez évident, le titre du jeu est une référence au site de contenu OnlyFans, qui est devenu très populaire ces derniers temps en raison de son utilisation par les travailleurs du sexe et les gens du divertissement.

Le jeu n’a pas une jouabilité aussi profonde, suivant le rythme d’un jeu de rencontres avec des éléments de simulation, OnlyCans vous place comme le photographe principal de chaque boisson différente et avec les indications de souris appropriées, vous prendrez une boisson sensuelle de la boisson que vous séduisez ou vous ferez sortir le liquide s’il y a beaucoup d’émotion. Votre objectif est de faire pétiller toutes les canettes et vous serez récompensé par un clic satisfaisant avant qu’elles ne vaporisent leur contenu partout.

Le jeu brille par son sens du détail et son humour et il dispose de 29 canettes différentes avec lesquelles jouer, toutes avec leurs propres histoires, goûts et dégoûts. Lemon Party aime les matins et le sorbet au champagne, et déteste les motos et les jeans. Chacun peut même avoir une voix pleine, offrant une expérience inattendue juteuse et immersive.

Mais ce n’est pas le meilleur, et si vous voulez vivre cette aventure rafraîchissante, vous pouvez télécharger le jeu entièrement gratuitement sur son site officiel. Attention: Vous ne verrez plus jamais les canettes de la même manière.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord