Oolong ennuyeux et Puar joyeux (Dragon Ball)

De tous les animaux anthropomorphes que nous pouvons voir dans Dragon Ball, Oolong et Puar sont les plus mémorables par les fans. Ceux-ci sont principalement connus pour accompagner Goku au début de l’anime. D’un côté, il y a Oolong qui est un cochon avec une personnalité similaire à Maître Roshi, et Puar est un chat bleu drôle et sympathique qui est un ami proche de Yamcha.

Parce qu’Oolong et Puar n’apparaissent généralement pas beaucoup dans Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, un fan a rendu hommage aux deux avec un grand fan art qui vous fera manquer. Dans l’image suivante, vous pouvez voir ces personnages dans une version plus tendre.

Oolong et Puar ensemble – Fan Art x Patri Balanovsky

Ici nous trouvons Oolong dans sa tenue typique tenant la tête de Puar pendant qu’il est bouleversé. La chose la plus intéressante à propos d’Oolong est qu’il a également sa culotte emblématique qui a été accordée par Shenron lui-même. Vous pouvez également consulter les baskets Adidas personnalisées d’Oolong, vous aimerez peut-être beaucoup.

