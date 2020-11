Les mobiles pliables peuvent nous donner beaucoup de plaisir dans les mois à venir.

Les mobiles pliables continuent de gagner peu à peu plus d’adeptes et les résultats de Samsung ces derniers temps en sont la preuve. L’engagement fort de la firme coréenne pour ce format en a fait une référence auprès des consommateurs, mais comme nous le savons, ce n’est pas le seul à travailler dans ce domaine.

Huawei a également déjà lancé des smartphones pliables et continuera de le faire, tout comme Xiaomi.

Qui encore nous n’avons pas vu dans ce domaine officiellement est OPPO, mais nous savons qu’il y travaille depuis des mois, donc cela changera très probablement dans un proche avenir.

Nouveau brevet étrange

Les téléphones portables aux designs étranges semblent être très populaires à court et moyen terme. Nous vous avons récemment fait part de nos impressions sur l’un des téléphones portables les plus atypiques qui soit passé entre nos mains, le LG Wing.

Nous vous avons également montré il y a quelques jours le design atypique que Huawei avait breveté pour un futur mobile pliable et aujourd’hui nous vous en apportons un d’OPPO.

Eh bien, il y a plutôt quatre brevets déposés par la société chinoise.

Dans les brevets publiés par le support Gizmochina, vous pouvez voir des smartphones qui sont pliés plusieurs fois dans une seule structure de bloc.

Le premier brevet (en haut à gauche), nous voyons huit blocs pliés en deux vers l’intérieur, avec une triple caméra à l’arrière de l’écran. Dans le second brevet (en haut à droite de l’image), vous pouvez voir un dessin avec six blocs et deux charnières qui peut être plié en deux vers l’intérieur. Dans votre cas, nous pensons que la caméra se trouve en bas à l’avant, même si l’image semble complètement vide. Le troisième brevet (en bas à gauche) consiste en une conception à six blocs et deux charnières. La curiosité est que cette conception il se plie à la fois à l’extérieur et à l’intérieur et peut être fait en même temps, qui laisse le téléphone dans une sorte de «carré». L’appareil photo est ici situé dans la partie externe inférieure. Le quatrième et dernier brevet (en bas à droite) se compose de huit blocs (le plus), avec deux charnières qui se déplient. Dans cette conception, il n’y a pas de caméras, donc cela laisse place à la spéculation sur une caméra hypothétique sous l’écran.

Nous ne nous attendons pas à avoir ces téléphones sur le marché dans les mois à venir, mais nous pouvons essayer ces brevets de cela pourrait venir dans un avenir pas si lointain. Les amateurs de technologie vont s’amuser.