En octobre, OPPO a lancé l’OPPO A15 en Inde en tant que mobile économique pour environ 122 euros à changer. Deux mois plus tard, l’entreprise réitère le mouvement avec le nouveaux OPPO A15s, légèrement amélioré.

L’OPPO A15s est pratiquement le même que l’OPPO A15 sauf sous trois aspects: le prix, la caméra pour selfies a plus de résolution et élève la mémoire à la 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage, qui n’existait pas dans l’OPPO A15.

Fiche technique OPPO A15s

OPPO A15s

ÉCRAN

LCD IPS 6,52 pouces

Rapport 20: 9

HD + à 1600 x 720 pixels

Encoche goutte d’eau

PROCESSEUR

Helio P35

VERSIONS

4 Go / 64 Go

Micro SD

LOGICIEL

Android 10

ColorOS 7.2

CAMÉRA ARRIÈRE

13 mégapixels

Macro 2 mégapixels

Bokeh 2 mégapixels

Flash LED

CAMÉRA FRONTALE

8 mégapixels

TAMBOURS

4 230 mAh

Charge de 10 W

CONNECTIVITÉ

4G double

WiFi 4

Bluetooth 5.0

GPS

MicroUSB 2.0

Prise casque

AUTRES

Lecteur d’empreintes digitales arrière

DIMENSIONS ET POIDS

164 x 75 x 8 mm

175 grammes

PRIX

127 euros pour changer

Nouveau mobile bon marché d’OPPO

À l’extérieur, il est pratiquement impossible de distinguer les nouveaux OPPO A15 de l’ancien OPPO A15, et c’est que dans les trois mois à peine entre les deux lancements, le terminal n’a pas changé d’apparence. C’est le même design, bien que disponible en deux nouvelles couleurs: Blanc fantaisie et argent arc-en-ciel.

C’est un mobile pour la gamme d’entrée, avec un écran Écran LCD de 6,52 pouces avec résolution HD + (1 600 x 720 pixels) et une encoche en forme de goutte en haut. Le terminal intègre la biométrie sous la forme d’un lecteur d’empreintes digitales, à l’arrière.

En tant que cerveau, l’OPPO A15 comprend le Helio P35 de MediaTek, qui cette fois est accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. C’est l’une des principales différences avec l’OPPO A15 standard, car il était vendu en une seule version 3 + 32 Go.

Pour la photographie, l’OPPO A15s intègre une caméra frontale de 8 mégapixels et un triple shooter à l’arrière. Il s’agit d’un capteur principal de 13 mégapixels, d’un capteur de 2 mégapixels pour la photographie macro et d’un autre, également 2 mégapixels, pour le mode portrait.

Concernant l’autonomie, nous avons une batterie avec un Capacité de 4230 mAh qui sont chargés à une puissance standard de 10 W, à l’aide d’un câble micro-USB. Le terminal intègre une prise casque et fait 8 millimètres d’épaisseur, ce qui n’est pas mal pour sa portée.

Versions et prix de l’OPPO A15s

L’OPPO A15 sera officiellement mis en vente en Inde dans les prochains jours en trois couleurs: noir, blanc et gris et une version unique avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Son prix est légèrement supérieur à celui du lancement OPPO A15, bien qu’il soit livré avec plus de mémoire: 11490 roupies indiennes, ou 127 euros pour changer.

