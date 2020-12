Nous exprimons en détail toutes les caractéristiques des deux terminaux afin que vous décidiez avec toutes les informations.

Les entreprises chinoises sont appréciées des consommateurs espagnols. Depuis que Xiaomi a déployé tout son potentiel dans notre pays, il est devenu la reine absolue des ventes, soulignant l’importance que les consommateurs accordent au rapport qualité-prix.

Pour sa part, OPPO n’est pas en reste. La société également basée dans le pays asiatique a grandi comme de la mousse et est déjà le quatrième option la plus choisie par les Espagnols, évincer Apple et n’avoir que des marques aussi importantes que Huawei, Samsung et le Xiaomi susmentionné.

Le catalogue Xiaomi et OPPO n’est bien sûr pas comparable en termes de volume. L’un, Xiaomi, sème depuis des années et, en outre, préconise une politique de dizaines de communiqués qui ils font perdre à l’acheteur la perspective de qui est qui. L’autre, OPPO, est un peu plus sobre (pour le moment), avec un portefeuille plus «sélect», bien que couvrant différents publics et segments de marché.

Avec tout cela et, comment pourrait-il en être autrement, Xiaomi et OPPO ont des produits similaires, avec des caractéristiques et des prix parallèles. Parmi eux se trouvent les OPPO A5 2020 et le Redmi Note 8, que nous allons mettre l’un devant l’autre afin qu’il vous soit plus facile de prendre la décision si vous débattez entre eux.

Design et affichage: similaires, mais pas identiques

Le premier aspect que nous voyons d’un smartphone est sa partie externe, en particulier son design et son écran et, par conséquent, ce sera le premier des deux terminaux dans lequel nous mettrons la loupe. Avec l’OPPO A5 2020, nous aurons un terminal avec Panneau de 6,5 pouces avec résolution Full HD + (1600 x 720 pixels),une luminosité de 480 nits et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Au lieu de cela, le Redmi Note 8 dispose d’un panneau légèrement plus petit, de 6,3 pouces avec une résolution Full HD + (2340 x 1080 pixels), Luminosité de 450 nits et format d’image 19,5: 9. Comme nous pouvons le voir, les paramètres dans lesquels ils se déplacent sont très similaires mais avec de petites particularités.

En ce qui concerne ses dimensions hors tout, avec le Redmi Note 8 nous avons un smartphone de 158,0 mm x 74,5 mm x 8,5 mm, tandis que pour l’OPPO A5 2020, la taille est légèrement étendue à 163,6 x 75,6 x 9,1 mm. La petite différence de taille influence peu le poids, puisque le mobile Xiaomi marque 190 grammes lors du passage à travers la balance, pour les 195 grammes de son adversaire.

En ce qui concerne ses finitions et sa gamme de couleurs, le OPPO A5 2020 est disponible en couleurs noir et blanc, et pour sa construction, la firme chinoise a opté pour le plastique comme matériau. Pour sa part, Xiomi Redmi Note 8 étend l’offre à quatre variantes (noir, blanc, rouge et bleu), et mélange les finitions en plastique et en verre.

Bloc caméra: ici plus c’est mieux

Le bloc appareil photo des deux téléphones fonctionne correctement, bien que dans le cas du terminal Xiaomi, son fonctionnement se démarque considérablement. Le Redmi Note 8 intègre un panneau avec quatre lentilles, dans lequel le principal arbore une résolution de 48 MP. Il est accompagné d’un objectif grand angle 2 MP, d’un autre macro 2 MP et d’un quart de profondeur de 2 MP dédié à mode portrait. Il n’a pas de stabilisation optique, mais numérique, et le module est situé en haut à gauche. À l’avant, la caméra selfie a une résolution de 12 MP.

De son côté, l’OPPO A5 2020 équipe également quatre objectifs (bien que trois dépassent) et son capteur principal ressemble à discret 12,2 MP, bien que l’objectif grand angle soit supérieur à 8 MP. C’est peut-être la différence la plus notable entre les deux terminaux, car le reste des composants sont identiques: objectif macro de 2 MP et profondeur d’un autre 2. Il n’a pas non plus de stabilisation optique et les caméras arrière sont situées au centre du téléphone. Pour la caméra selfie, OPPO a choisi une résolution de 8 MP pour ce terminal.

En ce qui concerne la vidéo, les deux appareils ont Enregistrement 4K, mode d’enregistrement pro dans lequel éditer différents paramètres et la vidéo au ralenti, bien que dans le cas du OPPO à 120 fps et sur Xiaomi à 240 fps.

Batterie et performances: à quoi s’attendre de chacun au quotidien

Avec des terminaux qui équipent de si grands panneaux, une bonne batterie est essentielle et l’OPPO A5 2020 et le Redmi Note 8 sont conformes à cette section. Concernant le mobile de Xiaomi, celui-ci a une capacité de 4000 mAh avec une charge rapide qui vous permet de remplir complètement votre batterie en 1 heure et 20 minutes. Pour une utilisation normale du mobile, les batteries sont plus que suffisantes pour supporter toute la journée.

L’OPPO A5 2020, quant à lui, équipe une batterie plus grosse, 5000 mAh, Il peut supporter jusqu’à deux jours de travail sans passer par la prise pour une utilisation normale. Le con est que n’inclut pas la charge rapide Par conséquent, pour voir la batterie à 100%, vous devrez attendre environ 2 heures et demie.

Processeur et mémoires: AnTuTu donne un avantage à Xiaomi

Pour aller au cœur pur des deux terminaux, OPPO et Xiaomi ont opté pour le processeur Snapdragon 665. En attendant il Redmi Note 8 choisir en standard et sans aucune autre possibilité 4 Go de RAM, OPPO propose deux options pour son terminal, 3 ou 4 Go.

En standard, l’OPPO A5 2020 a été mis sur le marché avec Android 9 comme système d’exploitation et sous la propre couche de personnalisation de l’entreprise. ColorOS 6.0. Quant au Redmi Note 8, il nous est venu avec la version MIUI 10 basée sur Android 9.

Une fois passé entre les griffes d’AnTuTu, l’OPPO A5 2020 a obtenu un score de 163 761 points, tandis que son adversaire dans cette comparaison élevait légèrement sa note à 170,516. Encore une fois, on voit qu’ils se déplacent dans un mouchoir.

Un autre lien de connexion est la mémoire interne, car dans les deux cas, elle est 64 Go et peut être étendu via une carte microSD.

Connectivité: Xiaomi est toujours obsédée par la défenestration du NFC

Dans le périphérique de connectivité, aucun de ces deux téléphones n’est compatible avec la 5G. Bien sûr, l’OPPO A5 2020 et le Xiaomi Redmi Note 8 intègrent Radio FM et entrée casque jack 3,5 mm, aspects qui manquent dans d’autres terminaux.

L’absence la plus notable dans le mobile Xiaomi est la Connectivité NFC, quelque chose que le terminal OPPO a. Un autre déficit de ce terminal est la version Bluetooth, puisqu’il s’agit du 4.2 désormais obsolète. OPPO frappe à nouveau sur cette section donnant son A5 2020 de la version Bluetooth 5.0.

Autres caractéristiques à considérer

En ces temps, il est important de souligner que ces deux mobiles incluent à la fois des écouteurs chargés et des écouteurs dans leur boîte. En outre, d’autres particularités que nous pouvons souligner sont sa capteur d’empreintes digitales à l’arrière ou compatibilité avec Dual SIM.

En dehors de cela, ni l’OPPO A5 2020 ni le Redmi Note 8 ne sont résistants à l’eau, il faut donc faire attention à ne pas le mouiller.

OPPO A5 2020 vs Redmi Note 8: lequel dois-je acheter?

Comme nous l’avons vu, les deux terminaux sont assez similaires dans la plupart des aspects, bien que certaines caractéristiques puissent faire pencher la balance dans un sens ou dans l’autre. Par exemple, dans le section caméra, il Redmi Note 8 est clairement le gagnant, avec un capteur primaire plus haut que celui de son adversaire.

En revanche, dans des sections comme la connectivité, c’est le terminal OPPO qui laisse son adversaire en arrière-plan. L’incorporation de NFC ou une version supérieure de bluetooth ils peuvent être décisifs pour les utilisateurs qui utiliseront fréquemment ce type de connexion.

Il en va de même pour la batterie. En fonction de l’utilisation que vous allez donner au terminal, il vous sera avantageux que avoir plus de capacité même si plus tard il se charge plus lentement, comme proposé par l’OPPO A5 2020. Si au contraire vous voulez une grande capacité (bien que moins), mais que cela ne vous dérange pas de devoir la recharger plus fréquemment car cela le rend aussi plus rapide, le Xiaomi est votre mobile.

Dans le calcul général, notre recommandation serait le Xiaomi Redmi Note 8. Nous pensons qu’il y a beaucoup plus ce qu’il vous offre pour un prix aussi raisonnable (il est facile de le trouver pour moins de 160 euros) que ce que ses défauts restent, ce qu’il a bien sûr. Bien sûr, si vous décidez de garder le terminal OPPO, moins cher, il y en a beaucoup des raisons convaincantes qui peuvent appuyer votre décision (Par exemple, votre couche de personnalisation est plus attrayante.)

Dans tous les cas, nous vous laissons ici la comparaison approfondie afin que vous puissiez décider par vous-même avec toutes les informations en main.

