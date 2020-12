En août, OPPO a présenté l’OPPO A53 comme un mobile dans la gamme d’entrée avec 90 Hz et un prix ajusté. Quelques mois plus tard, répétez le nom dans le nouveau OPPO A53 5G, également bon marché, mais avec des améliorations dans de nombreuses spécifications.

L’OPPO A53 5G est, comme son nom l’indique, un mobile 5G qui présente des améliorations importantes par rapport au modèle précédent au-delà de la connectivité. L’écran, avec Rafraîchissement 90 Hz, c’est Full HD + et c’est un terminal plus mince, avec 7,9 mm d’épaisseur.

Fiche technique OPPO A53 5G

OPPO A53 5G

écran

Écran LCD de 6,5 pouces

Full HD +

90 Hz

Panneau tactile 120 Hz

Dimensions et poids

162,2 x 75 x 7,9 mm

175 grammes

Processeur

Dimensité 720

RAM

4/6 Go

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

8 MP

Caméra arrière

16 MP f / 2,2

Macro 2 MP f / 2.4

Portrait 2 MP f / 2.4

Tambours

4040 mAh

Charge 10W

Système opératif

Android 10

ColorOS 7.2

Connectivité

5G

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.1

USB-C

Minijack

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Prix

De 162 euros à changer

Un mobile 5G pas cher avec un écran 90 Hz

L’OPPO A53 que nous avons rencontré en août est en vente pour environ 165 euros et monte le Snapdragon 460, il dispose donc d’une connectivité 4G. Vient maintenant son frère avec 5GBien qu’au-delà du nom, la vérité est que les deux terminaux n’ont pas autant de relations que prévu.

L’OPPO A53 5G améliore l’écran, toujours avec la même diagonale de 6,5 pouces, mais maintenant avec une résolution Full HD +. La bonne nouvelle est que le Rafraîchissement 90 Hz, avec une fréquence pour le panneau tactile de 120 Hz.

La connectivité 5G vient à l’OPPO A53 5G de la main de Dimensity 720 par MediaTek, qui est livré avec 4 ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le terminal comprend des données biométriques sous la forme d’un lecteur d’empreintes digitales intégré dans l’un des côtés.

Pour la photographie, l’OPPO A53 5G a un pari modeste. En face, nous avons un capteur de 8 mégapixels pour les selfies incorporé dans un trou de l’écran, et derrière un Triple caméra 16 mégapixels, un capteur 2 mégapixels pour la photographie macro et un dernier capteur 2 mégapixels pour le mode portrait.

Dans une section où l’OPPO A53 5G ne dépasse pas le modèle 4G, c’est dans la capacité de la batterie, qui est 4 040 mAh (il était de 5000 dans le modèle 4G) et avec une charge standard de 10W, à l’aide d’un câble USB-C. La prise casque est en bas.

Versions et prix du OPPO A53 5G

L’OPPO A53 5G a été officiellement annoncé en Chine, où il pourra être acheté dans les prochains jours. Il est disponible dans les couleurs noir, violet et bleu et en deux combinaisons de RAM et de stockage:

OPPO A53 5G 4 + 128 Go: 1 299 yuans, environ 162 euros à changer.

OPPO A53 5G 6 + 128 Go: Pour déterminer.

Plus d’informations | OPPO

