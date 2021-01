La connectivité 5G continue de s’étendre pour la série A d’OPPO. Le dernier à le recevoir est le nouveau OPPO A93, l’un des premiers à intégrer le Snapdragon 480, le SoC 5G pour la gamme d’entrée avec laquelle Qualcomm a ouvert l’année.

L’OPPO A93 est la dernière itération de la même idée que nous voyons depuis le second semestre de l’année dernière: un mobile pas cher, 5G, avec une grosse batterie et un écran 90 Hz. Tout cela, avec une triple caméra et beaucoup de RAM.

Fiche technique OPPO A93

OPPO A93

écran

Écran LCD de 6,5 pouces

Full HD +

90 Hz

Réponse tactile de 180 Hz

Dimensions et poids

162,9 x 74,7 x 8,4 mm

188 grammes

Processeur

Snapdragon 480

RAM

8 Go

Espace de rangement

128/256 Go

MicroSD jusqu’à 256 Go

Caméra frontale

8 MP f / 2.0

Caméra arrière

48 MP f / 1.7

Macro 2 MP f / 2.4

Portrait 2 MP f / 2.4

Tambours

5000 mAh

Charge rapide 18W

Système opératif

Android 11

ColorOS 11.1

Connectivité

5G

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.1

Minijack

USB-C

Autres

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Prix

De 254 euros à changer

Un mobile 5G avec un écran 90 Hz

Si jusqu’à présent les mobiles 5G les moins chers étaient le territoire de MediaTek Dimensity, le Snapdragon 480 Cela nous fera voir de plus en plus de téléphones dans le milieu de gamme avec un SoC signé par Qualcomm. Le Vivo Y31S a ouvert l’interdiction et OPPO perpétue l’héritage avec le plus puissant OPPO A93. Les huit cœurs jusqu’à 2 GHz sont bien accompagnés de 8 Go de RAM. Le stockage est disponible en deux versions: 128 ou 256 Go et avec une extension microSD.

Pour l’écran, l’OPPO A93 opte pour une dalle LCD avec une diagonale de 6,5 pouces et une résolution Full HD +. Le taux de rafraîchissement est augmenté de 60 Hz habituel à 90 Hz, en plus de la fréquence de réponse tactile, qui est de 180 Hz.

Pour la caméra frontale, l’OPPO A93 a un seul objectif, 8 mégapixels et perforé dans un coin de l’écran. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur l’un des côtés du téléphone, sur le bouton d’alimentation.

Triple caméra et une excellente batterie

Derrière, l’OPPO A93 intègre une caméra trois objectifs, avec un capteur principal de 48 mégapixels et ouverture f / 1.7. Il est accompagné d’un capteur de 2 mégapixels pour la photographie macro et d’un troisième capteur, également 2 mégapixels, pour le mode portrait.

Le terminal peut se vanter d’avoir une grande batterie, avec un Capacité de 5000 mAh et le support pour une charge rapide de 18W. Un connecteur Minijack pour écouteurs filaires et une connectivité Bluetooth 5.1 sont inclus.

Versions et prix de OPPO A93

L’OPPO A93 a été annoncé en Chine, où il peut être réservé en noir, blanc et bleu avec un effet dégradé. Il est disponible en deux variantes de mémoire et de stockage, même si nous n’avons encore que le prix de l’une d’entre elles:

OPPO A93 8 + 128 Go: 1999 yuans, environ 254 euros pour changer

OPPO A93 8 + 256 Go: prix à déterminer

