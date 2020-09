Parmi tant de variété de téléphones sur le marché, il est difficile de savoir lequel choisir, mais enfin un smartphone digne de concurrence avec les deux principales marques est arrivé au Mexique, avec son propre système d’exploitation, une capacité de réseau 5G et un design ergonomique. Il s’agit de «Find X2 Neo» d’OPPO, la société chinoise la plus vendue au monde.

OPPO Find X2 Neo est le haut de gamme que vous attendiez

Esthétiquement, sa conception ultra-fine à double courbe sans bordure de 7,7 mm de large, le rend facile à manipuler, tient parfaitement dans la paume de votre main, sans risque de glisser ou de devenir engourdi en le tenant pendant de longues périodes, et enfin et surtout, il pèse moins qu’une plume, avec seulement 171 grammes, ce qui en fait l’un des appareils les plus légers au monde.

On pourrait bien dire que le Find X2 Neo est le premier smartphone conçu pour prendre soin de votre santéEh bien, grâce à votre Écran incurvé 90 Hz qui est également OLED atteignant 6,5 pouces Full HD, aussi incroyable que cela puisse paraître, il protège vos yeux et votre vue contre le rayonnement de la lumière bleue, vous offrant une expérience visuelle fluide sans sacrifier la netteté.

De même, son système de gestion des couleurs permet d’apprécier le contraste des couleurs, les reflets et les ombres réalistes dans chacune de ses applications, offrant une expérience visuelle fluide. De plus, OPPO promet d’éliminer la sensation de vertige lors de son utilisation en déplacement, de sorte que vous pouvez regarder des vidéos ou jouer à des jeux même lorsque vous courez, que vous voyagez en voiture ou dans le métro. Et comme si cela ne suffisait pas, il dépasse le ratio corps-écran de 93,4%, réduisant la fatigue et la fatigue oculaire.

Nous savons que la beauté est importante, mais comme toujours, ce qui compte vraiment, c’est l’intérieur, la meilleure chose est que le Find X2 Neo ‘d’OPPO a tout pour plaire. En commençant par votre Processeur ultra rapide Qualcomm Snapdragon 765G, prend en charge les bandes de 2G à 5G, optimisé pour son arrivée au Mexique, ce qui lui confère des performances supérieures aux autres gammes, même si la firme chinoise prévient que la vitesse réelle peut varier en fonction du pays et de l’opérateur téléphonique.

La vérité est que le processeur Find X2 Neo est idéal pour les joueurs et les utilisateurs qui aiment regarder des vidéos de haute qualité, car son unité de traitement graphique améliore la puissance de calcul de son intelligence artificielle. En outre, il comprend des améliorations du processeur de signal d’image, offrant une meilleure qualité de prise de vue dans l’appareil photo.

En parlant de photographie, les fonctionnalités du Find X2 Neo quatre caméras arrière 48MP, qui disposent d’un zoom hybride optique 5X, d’un téléobjectif, d’un grand angle et d’une caméra mono. De plus, ceux qui aiment les selfies peuvent déjà oublier les imperfections, car le Caméra frontale ultra claire 32MP, est enrichi de l’algorithme «Embellissement» ce qui améliore automatiquement les photographies, mais comme dans «Le portrait de Dorian Gray» d’Oscar Wild, l’intelligence artificielle joue également un rôle, car elle est capable d’identifier l’âge, le sexe et les tons de peau, pour une meilleure expérience.

En outre, votre système OIS élimine les mouvements main dans la main dans des photographies et des vidéos, reproduisant une copie fidèle de ce que nous voyons à travers l’objectif, même la nuit. Eh bien, il dispose également du mode Ultra Night, créant des images exceptionnelles.

En termes de vidéo, Find X2 Neo présente l’innovant système de stabilisation «Ultra stabil 2.0», en utilisant l’objectif ultra grand angle pour offrir la nouvelle fonction de stabilisation d’image double.

Pour beaucoup, ce qu’ils recherchent lors de l’achat d’un smartphone, c’est le temps de chargement et de déchargement. Eh bien, le Find X2 Neo a un Batterie VOOC Flash Charge 4.0, que si ton nom ne dit pas tout, 50% de charge en 20 minutes, atteignant 100% en moins d’une heure.

L’une des meilleures caractéristiques de ce téléphone est certainement que ne chauffe jamaisPas même lors de la charge, car il dispose d’une plaque de protection thermique qui évite les accidents. De plus, son système de refroidissement liquide multicouche disperse la chaleur du processeur et de l’écran, le gardant frais et réactif.

Concernant sa capacité de stockage, il intègre une mémoire de 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de ROM. Ce qui signifie que sa grande mémoire permet à l’installation d’applications de s’améliorer 1,5 fois plus que les autres et que la vitesse d’écriture n’a jamais été aussi rapide auparavant; L’efficacité du traitement des données par blocs s’est considérablement améliorée et OPPO garantit que la durée de vie de l’amartphone reste aussi rapide du premier jour qu’après de nombreuses années d’utilisation intensive.

Ainsi, OPPO, présente l’un des meilleurs téléphones que nous verrons cette année, à un prix très compétitif (21999 pesos) et avec toute la technologie dont vous avez besoin pour survivre en 2020.

A72 et A12: valeur et puissance

Lors de son événement de présentation hier soir du 26 août, OPPO a également profité de l’occasion pour nous montrer les terminaux OPPO A72 et OPPO A12, avec laquelle il cherche à être présent dans toutes les gammes de téléphonie avec des propositions de grande valeur.

Si votre truc est de le donner toute la journée dans un terminal conforme ou si vous souhaitez essayer votre premier OPPO (vous prenez déjà le temps), vous devez connaître l’A12. L’une de ses principales caractéristiques est sa Batterie de 4 230 mAh cela vous prend toute la journée et vous offre jusqu’à 17 heures de vidéo en ligne et jusqu’à 8 heures de jeu. Cela va parfaitement avec votre Écran HD + de 6,2 pouces pour une expérience multimédia complète. Présente un Double caméra 13MP et 2MP, 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, extensible jusqu’à 256 Go, le tout pour 3 999 pesos. Quelle affaire!

Si vous connaissez déjà OPPO ou recherchez un terminal doté de fonctionnalités haut de gamme dans votre budget, la puissance de l’A72 est ce dont vous avez besoin. Vos lettres de motivation sont une belle Écran HD + de 6,5 pouces et ses quatre caméras arrière (48MP, 8MP, 2MP et 2MP) avec la possibilité d’enregistrer en 4K et au ralenti jusqu’à 120 images par seconde.

ses Batterie de 5000 mAh avec charge rapide 18 watts vous donneront une batterie toute la journée. Il a 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le tout alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon Octa-core 64 bits à un prix plus que juste: 6 999 de l’Eagle.

Au lancement, ces trois terminaux bénéficieront d’un Garantie de 5 ans, une offre unique sur le marché de la téléphonie mobile. Puisque vous les connaissez tous, dites-nous: Lequel des nouveaux OPPO sera votre allié en 2020?