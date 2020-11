Android 11 est avec nous depuis septembre, étant la dernière version du système d’exploitation de Google pour les téléphones mobiles. Comme chaque année, les fabricants prennent leur temps pour mettre à jour, et probablement jusqu’à l’année prochaine, nous ne verrons pas une grande partie du catalogue actuel recevoir cette version. OPPO a voulu se démarquer de plusieurs de ses concurrents, mise à jour de OPPO Find X2 et de sa variante Pro vers Android 11.

Ces deux appareils sont actuellement Les deux mobiles milieu de gamme d’OPPO, des alternatives haut de gamme qui devancent des géants comme Samsung en ce qui concerne la mise à jour vers la dernière version d’Android. On va te dire comment mettre à jour votre OPPO Find X2 ou Find X2 Pro vers Android 11, et les nouvelles qui accompagnent cette version.

Android pour OPPO Find X2 et X2 Pro

Comme nous pouvons le lire dans XDA Developers, OPPO Find X2 et X2 Pro ils mettent à jour vers Android 11. Ils le font main dans la main avec ColorOS 11, avec plus de 4 Go de poids pour cette nouvelle version. Avec cette nouvelle mise à jour vient la nouvelle version d’Android.

En plus de la mise à jour vers Android 11, OPPO en a profité pour corriger certains bugs de l’OPPO Find X2

En plus de cela, Des points importants tels que la vitesse de chargement de l’application caméra ont été optimisés, les problèmes d’autorisation et certains problèmes d’écran. De même, tout a été optimisé pour une plus grande stabilité et moins de bugs.

Avec Android 11, des améliorations importantes sont apportées aux notifications, aux commandes domotiques, aux bulles pour les applications de messagerie, aux autorisations granulaires pour les applications, à Android Auto sans fil et bien d’autres informations. C’est la version la plus complète d’Android à ce jour, et pour mettre à jour, il vous suffit de allez dans les paramètres et vérifiez si vous avez l’OTA disponible.

Via | Développeurs XDA

