Il ne devrait pas en rester trop pour OPPO pour dévoiler son prochain chef de catalogue, un OPPO Find X3 Pro qui fuit depuis longtemps mais dont nous ne connaissons pas encore plusieurs de ses caractéristiques. Mais pas tous, car nous avons déjà suffisamment d’informations, toujours non confirmées par la marque, pour avoir une idée du téléphone que nous verrons sur le marché.

Par exemple, il ne fait aucun doute, et donc les fuites le disent, que nous serons confrontés à un téléphone mobile avec le Snapdragon 888 à la pointe des opérations. Huit noyaux en trois grappes avec un Cortex X1 à la barre et construit en 5 nanomètres. Mais un téléphone mobile n’est pas seulement son processeur, nous allons donc vous dire ce que c’est ce que nous pensons savoir sur l’OPPO Find X3 Pro avant sa présentation.

Puissance maximale et 12 Go de RAM pour tous

Comme nous l’avons dit, le processeur qui filtre et s’associe à OPPO Find X3 Pro depuis un certain temps est le muflier 888 que Qualcomm a présenté à la fin de l’année dernière. Le processeur doit être accompagné d’une seule option de RAM et de deux options de stockage interne, indiquant la raison du nom de famille Pro qui accompagne le nom.

Grand écran avec un taux de rafraîchissement élevé, une puissance maximale et une batterie avec une charge très rapide

Si les fuites sont correctes, l’OPPO Find X3 Pro arrivera avec 12 Go / 256 Go et 12 Go / 512 Go, les deux options avec RAM LPDDR5, les deux options avec mémoires UFS 3.1 et les deux options sans plateau microSD, une pratique très répétée dans les hautes gammes. cette terre sur le marché. Sur batterie, le téléphone offrirait 4500 mAh avec charge rapide de 65W et avec charge sans fil de 30W, deux niveaux de charges pour le même appareil.

Les données à l’écran ont également été filtrées, soi-disant AMOLED 6,7 pouces (lecteur d’empreintes digitales intégré) avec résolution QHD + et rapport 20: 9, ce qui nous laisserait 3 216 x 1 440 pixels et environ 526 pixels par pouce de densité. L’écran aurait un rafraîchissement de 120 Hz et serait protégé par Gorilla Glass Victus, initialement avec une perforation pour loger une caméra frontale qui devrait être de 32 mégapixels avec un objectif f / 2,4 et un enregistrement vidéo FullHD à 30 images par seconde.

Quant à l’équipement de la caméra arrière, l’OPPO Find X3 Pro arriverait équipé de quatre capteurs, dont deux de grande capacité. Plus précisément, nous parlerions de un appareil photo principal de 50 mégapixels avec objectif f / 1,7, Focalisation assistée par laser PDAF et stabilisation optique. Le deuxième appareil photo, un super grand angle de 50 mégapixels avec objectif f / 2.2 et mise au point PDAF.

L’OPPO Find X2 Pro

Nous suivrions l’un des 13 mégapixels avec objectif f / 3.0 et zoom optique périscope 5x, en plus d’avoir une focalisation PDAF et une stabilisation optique. Le reste serait un appareil photo macro de 3 mégapixels. Cet ensemble de caméras arrière pourrait enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde, bien qu’il ne soit pas exclu qu’il propose enfin un enregistrement vidéo 8K.

L’OPPO Find X3 Pro aurait une épaisseur de 8 millimètres et un poids de 190 grammes, bien que le reste de ses mesures ne se soit pas produit. Offrirait également protection contre la poussière et l’eau avec certification IP68 et il atterrirait avec Android 11 caché sous ColorOS 11. Dans la connectivité, nous aurions la 5G déjà garantie en plus du WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS, puce NFC et USB type C 3.1. Pas de prise casque ni de radio FM. Nous attendons que le téléphone soit dévoilé pour confirmer chaque fonctionnalité divulguée jusqu’à présent.

Partagez OPPO Find X3 Pro, toutes les fonctionnalités filtrées du prochain mobile avec deux caméras de 50 mégapixels et une charge ultra-rapide