Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Nous continuons avec plus de réductions de Noël sur AliExpress Plaza. La boutique de référence mondiale a baissé les prix de tout le magasin, Il semble qu’ils soient de liquidation par clôture, mais non. A ces dates, les offres en technologie et autres catégories se succèdent et tu ne pourras pas leur résister.

Les réductions les plus appétissantes de Noël

iPhone 12: Le joyau de la couronne de la firme californienne Apple est livré avec une réduction que vous ne verrez pas dans des mois. Utilisation du coupon SBW70 vous pouvez baisser le prix de ce superbe smartphone. Nous sommes avant le pomme haut de gamme, avec processeur A14 six cœurs, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, double caméra arrière 12 mégapixels, batterie efficace de 2815 mAh avec chargement rapide et sans fil, NFC, et un joli panel de 6,1 pouces QHD Oled.

Oppo Reno4 Z 5G: la société chinoise a récemment présenté ce terminal et nous pouvons déjà l’obtenir pour beaucoup moins cher. Utiliser le code SBW30 Nous déduirons 30 euros de votre prix affiché. Ce smartphone Oppo est livré avec un puissant Processeur Dimensity 800 (ce qui assure environ 325000 points dans les tests de performance comme Antutu), accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Si à cela nous ajoutons son immense panel de 6,57 pouces Full HD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sa batterie de 4000 mAh à charge très rapide, connectivité NFC, prise jack 3,5 mm et 5G, et une chambre principale Quad 48 MP, nous avons l’un des meilleurs mobiles de la gamme milieu de gamme.Téléviseur intelligent Samsung TU7172Si vous cherchez à renouveler votre téléviseur et à obtenir une bonne affaire, ce téléviseur intelligent Samsung dépassera de loin vos attentes. C’est une télévision avec un panneau 55 pouces, résolution 4K et la technologie Crystal 4K. Il est compatible avec Apple AirPlay 2, Dolby Digital Plus et a l’amélioration de l’image HDR. Ses deux haut-parleurs jettent un Puissance RMS de 20 W, et ses options de connectivité ne sont pas loin derrière: double WiFi, Ethernet, Bluetooth 4.2, HDMI, USB, optique et Jack 3,5 mm. Et en utilisant le code SAMSUNGTV40 vous aurez une réduction.

Casque JBL-Tune 115BT: si vous avez besoin de bons écouteurs, beaux et très bon marché, ces JBL vous surprendront pour de bon. Ce sont des écouteurs avec technologie bluetooth connecté par câble et avec commandes de volume et raccroché / décroché sur le câble, ainsi que le microphone intégré pour les appels. Avec une seule charge, vous pouvez les utiliser jusqu’à 8 heures d’affilée. Et si vous utilisez le coupon SBW4 vous pouvez les obtenir pour moins cher.Casque Energy Sistem Style 3– Similaire à son petit frère (Style 2), mais avec quelques améliorations, ces écouteurs entièrement sans fil alimentés par Bluetooth 5.0 ils amélioreront votre vie. Son brutal, appels clairs et très bonne autonomie d’utilisation. Ils sont compatibles avec Siri et l’assistant Google et leur poids est très, très léger. Utilisez le coupon SBW3 pour avoir une remise encore plus importante.Ordinateur portable ASUS X509JA-BR206: et nous sommes arrivés à la zone informatique. Vous avez sûrement envisagé de changer d’ordinateur cette année. Votre ancien ordinateur portable a besoin d’un nouveau compagnon de combat et celui d’ASUS est celui-là. C’est un ordinateur qui monte un CPU Intel Core i5-1035G1 avec 8 Go de RAM DDR4 à 2400 MHz, 512 Go de SSD M.2, avec un écran de 15,6 pouces HD, Connectivité WiFi 5, Bluetooth 4.1, USB, HDMI, lecteur de carte, Prise jack 3,5 mm et USB-C. Et si vous utilisez le code SBW30 vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire de 30 euros.Répéteur WiFi TP-Link TL-WA860RE: vous avez sûrement encore des zones de votre maison que le WiFi n’atteint pas même en tirant sur les murs. Eh bien, ce répéteur d’une firme spécialisée dans connectivité sans fil comme TP-Link vous sera d’une grande aide. Vous pourrez atteindre des vitesses stables de jusqu’à 300 Mbps grâce à ses deux antennes et son port Ethernet Avec lequel vous pouvez connecter votre appareil par câble afin de ne perdre aucune vitesse. Si vous utilisez le coupon SBW3 vous bénéficierez d’une remise supplémentaire.

Oppo A72: si vous avez l’intention d’offrir un mobile en cadeau, cet Oppo pour très peu peut être le vôtre avant Noël. Nous parlons d’un smartphone avec un panneau 6,5 pouces Full HD +, un processeur Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, un Batterie de 5000 mAh avec une charge rapide et une caméra quad 48 MP. Et n’oubliez pas la connectivité NFC et prise jack 3,5 mm. Avec le coupon SBW20 vous pouvez encore réduire son prix.Cecotec Scooter Outsider E Volution Phoenix: si vous avez besoin d’un scooter électrique pour vous déplacer en ville, celui de Cecotec est le dernière génération cela améliore tout ce qui a été vu précédemment. C’est un scooter avec un moteur qui jette un Puissance de crête de 700 W, avec 3 modes de conduite, 25 à 50 km d’autonomie et une Vitesse maximale de 25-30 km / h. Sa batterie se recharge à 100% en 4-5 heures et est pliable pour un transport très confortable. Et si vous utilisez le code SBW30 vous pouvez l’obtenir pour moins cher.Action croisée Oral B Vitality D100: vous avez sûrement besoin d’une nouvelle brosse à dents électrique, et quelle meilleure marque qu’Oral B pour la renouveler. Ce modèle est le plus simple de l’entreprise, mais pas le pire pour ça. Il a une tête qui oscille et tourne en même temps, ce qui le rend très efficace lors du nettoyage. Il a une construction très robuste, ce qui est apprécié lorsque nous avons constamment affaire à l’eau. Si vous utilisez le coupon SBW3 ce sera à vous pour moins cher.

Et si vous voulez plus de rabais, prenez des coupons

Nous avons une série de coupons supplémentaires de réduire quelques euros (parfois plusieurs euros) sur ce produit que nous attendions toute l’année pour acheter à un prix avantageux. Est votre moment.

SBW3: 3 euros de réduction pour les achats supérieurs à 30 euros.SBW4: réduction de 4 euros pour les achats supérieurs à 40 euros.SBW6: réduction de 6 euros pour les achats supérieurs à 60 euros.SBW10: remise de 10 euros pour les achats supérieurs à 100 euros.SBW14: remise de 14 euros pour les achats supérieurs à 140 euros.SBW15: remise de 15 euros pour les achats supérieurs à 150 euros.SBW20: remise de 20 euros pour les achats supérieurs à 200 euros.SBW30: réduction de 30 euros pour les achats supérieurs à 300 euros.SBW50: réduction de 50 euros pour les achats supérieurs à 500 euros.SBW70: réduction de 70 euros pour les achats supérieurs à 700 euros.NINTENDO45: 45 euros de réduction pour l’achat de certains produits Nintendo. ÉPUISÉMARQUE5010: remise de 10 euros pour les achats de sous-vêtements sélectionnés.MARQUE153: remise de 3 euros pour les achats de sous-vêtements sélectionnés.MARQUE102: 2 euros de réduction pour les achats de sous-vêtements sélectionnés.